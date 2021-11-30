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確診逃出荷蘭隔離飯店　被捕伴侶：待遇如狗一般

▲一對伴侶從南非飛抵荷蘭後，檢測COVID-19呈陽性反應，兩人「逃離」隔離飯店後即遭逮捕，他們抱怨當局對待他們跟狗一樣。圖為26日從南非開普敦飛往荷蘭的乘客，坐在機艙內，於史基浦機場停機坪上等待。（圖／美聯社／達志影像）
▲一對伴侶從南非飛抵荷蘭後，檢測COVID-19呈陽性反應，兩人「逃離」隔離飯店後即遭逮捕，他們抱怨當局對待他們跟狗一樣。圖為26日從南非開普敦飛往荷蘭的乘客，坐在機艙內，於史基浦機場停機坪上等待。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-30 10:47:15

（中央社荷蘭巴德霍維朵普29日綜合外電報導）一對伴侶從南非飛抵荷蘭後，檢測COVID-19呈陽性反應，兩人「逃離」隔離飯店後即遭逮捕，在醫院繼續隔離檢疫。他們今天抱怨當局，對待他們「如對狗一樣」。

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法新社報導，邊防警察說，葡萄牙男子山斯（Andres Sanz）和西班牙女子畢門達（Carolina Pimenta）昨天在荷蘭阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）一架即將飛往西班牙的飛機上被捕。

兩架班機上週從南非飛往荷蘭，機上共搭載600多名乘客，其中因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而接受隔離的61人當中，有14人感染新變異株Omicron。

史基普機場邊防警察發言人范卡培爾（Robert van Kapel）告訴法新社：「不幸的是，我們聽說有人無視建議，自行離開隔離飯店。為此我們不得不採取行動，逮捕他們。」

他說：「他們目前被隔離在醫院一處。」

畢門達和山斯告訴荷蘭廣播公司RTL，他們離開南非前雙雙檢出對COVID-19呈陰性反應，但畢門達在返回西班牙途中於阿姆斯特丹停留期間，卻檢出陽性反應。

他們堅稱，在要求重新檢測並自行篩檢兩次皆呈陰性反應後，荷蘭衛生當局官員和隔離飯店的一名保全告訴他們應該離開，不會惹上麻煩。

RTL報導，自稱是生物醫學研究員的畢門達說，「有關我們逃離隔離飯店的說法太荒謬了。沒有人告訴我們規定是什麼，我們受到的待遇如狗一般」。

她說：「我知道在這場危機中，每個人都遵守規定是多麼重要的事情。」

她說，邊防警察在停機坪將她帶下即將飛往西班牙的班機，還說她當時「緊張不安、尖叫著…感覺自己像是罪犯一樣」。

哈里姆莫梅爾區（Haarlemmermeer）首長發言人證實，這對伴侶「在荷蘭一家醫院（隔離）」，並表示他們如今正在為可能的犯罪行為接受調查。

「在荷蘭，COVID-19檢測呈陽性者外出並不違法。然而當知道自己確診還上飛機，那又是另外一回事。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1101130

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