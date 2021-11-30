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不用等30秒！中國擬推新規　禁「倒數計時」網路廣告

▲不少影音網站都要先觀看超過30秒的廣告才能進入影片內容。（圖／翻攝自騰訊）
▲不少影音網站都要先觀看超過30秒的廣告才能進入影片內容。（圖／翻攝自騰訊）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-30 10:46:28｜2021-11-30 10:50:42

中國當局過去頻頻對網路加強監管，掀起科技業、用戶叫苦連天，近來擬再推出新規，不過這次的規定可能會「廣受歡迎」。中國國家市場監管總局擬推出新規定，要求網路上的廣告都必須能夠「一鍵關閉」，不得有「沒有關閉標誌」或「倒數計時才能關閉」的情況。

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中國國家市場監管總局近日公布《互聯網廣告管理辦法》（公開徵求意見稿），並表示為了進一步完善網路廣告監管制度，增強互聯網廣告監管的科學性、有效性，促進互聯網廣告頁持續健康發展，根據《中華人民共和國廣告法》等法律，起草《互聯網廣告管理辦法》，向社會公開徵求意見，期限30天。

中國國家市場監管總局表示，因應網路廣套發展新情況和新業態，此一辦法明確將以網路直播，或是以文字、圖片、影音等其他形式，直接、間接地推銷商品或者服務的商業廣告納入範圍，並進一步強化對彈出廣告「一鍵關閉」、植入廣告等領域的制度規定。

徵求意見稿指出，互聯網廣告應當具有可是別性，能夠使消費者辨明其為廣告。通過互聯網媒介，以競價排名、新聞報導、經驗分享、消費測評等形式，或者附加購物連接的其他形式推銷商品、服務，都應當顯著標明為「廣告」。

《互聯網廣告管理辦法》強調，以啟動播放、視頻插播、彈出等形式發佈的互聯網廣告，應當顯著標明關閉標誌，確保一鍵關閉。一系列影響「一鍵關閉」的行為將被明令禁止，例如，不得出現沒有關閉標誌或這需要倒計時才能關閉的情況；不得出現關閉標誌虛假、不可清晰辨識或定位的情況；也不得出現單個廣告關閉，須經兩次以上點擊才能出現的情況；不得出現在瀏覽同一頁面過程中，關閉後繼續彈出廣告的情況。

在中國媒體紛紛報導這則消息後，中國網友十分雀躍、紛紛讚好，留言支持加速推出，直言「世界清淨了」、「早該管了，看個影片得先看一堆廣告，興致都沒了！」、「流氓廣告把網上搞得烏煙瘴氣，早該整治。」

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