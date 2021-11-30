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最新政黨民調！民進黨穩居第一大黨、國民黨勝民眾黨

▲最新民調顯示，民進黨穩居第一大黨，國民黨超越民眾黨，重新回到第二大黨位置。（左起為國民黨主席朱立倫、民進黨主席蔡英文、民眾黨主席柯文哲／資料照）
▲最新民調顯示，民進黨穩居第一大黨，國民黨超越民眾黨，重新回到第二大黨位置。（左起為國民黨主席朱立倫、民進黨主席蔡英文、民眾黨主席柯文哲／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-30 10:53:57

針對國人政黨傾向，台灣民意基金會今（30）日公布最新民調顯示，共有26.3%認同民主進步黨，18.1%支持中國國民黨，16.4%挺台灣民眾黨，6.8%屬意時代力量，4.6%支持台灣基進，2.1%其他政黨合計，24.4%沒特別支持哪一個政黨，1.3%不知道、拒答。基金會董事長游盈隆表示，國民黨超越民眾黨重回第二大黨，未來兩黨互有領先恐會是常態。

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台灣民意基金會今日公布最新民調，民調詢問「台灣目前有兩個大黨，民進黨和國民黨，還有幾個小黨如台灣民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」。結果發現，26.3%民主進步黨，18.1%中國國民黨，16.4%台灣民眾黨，6.8%時代力量，4.6%台灣基進，2.1%其他政黨合計，24.4%沒特別支持哪一個政黨，1.3%不知道、拒答。

游盈隆說，民進黨支持度雖只下滑0.8個百分點，但卻是2019年8月以來第3低的時刻，尤其在四大公投最後階段，在這個要命的時刻，意義頗堪玩味。

游盈隆認為，國民黨支持度回升1.9個百分點，民眾黨下滑1.2個百分點，一來一往，國民黨領先民眾黨1.7個百分點，重回第2大黨的地位；從另一方面看，這或許意味著國民黨與民眾黨支持度互有領先的常態化。

游盈隆強調，時代力量支持度上升2個百分點，回到6.8%，對時力這樣的小黨來說得來不易，而台灣基進微增0.3個百分點，再創歷史新高。但2小黨支持度隨風搖擺，起起伏伏，「風中的樹葉」是最好的寫照。

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