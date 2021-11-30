高嘉瑜男友是「恐怖文青」？文章作品全被挖出　眾人震驚

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《鏡週刊》指出，林秉樞與高嘉瑜同樣為法律系出身，今年43算，比高嘉瑜大2歲，正在政大攻讀博士班，專攻政治哲學及中國研究。且近年常以Raphael Lin為筆名，在媒體投稿及撰寫專欄，臉書還會不時PO出與政治人物的合照，企圖彰顯在政治界的人脈。
對此，就有鄉民找到林秉樞在《The News Lens關鍵評論網》擔任專欄作家的資訊，並將其PO到PTT上，林秉樞簡介中自稱「本科念法律，博士專攻政治哲學、中國研究」，更表示自己會點小提琴、喜歡圍棋，半夜常吃鹽酥雞，陷入減肥永遠不成的惡性循環難解。
該名網友說，「這個男人在網路上專門寫一些奇妙的文章，相當的文青，會寫些很文青的書評，也會寫政治文」，並貼出好幾篇林秉樞的書評標題，像是「《一匹馬走進酒吧》：台上毆吉桑脱口秀散發的苦楚，是你我難以迴避的人生縮影」、「《愛情的條件》書評：地產大亨少東攜女伴在麥當勞趴睡過夜，是真愛測試嗎」等。
而政治標題則有「攻佔立法院的『曇花運動』，凸顯國民黨謀士的程度有多麼慘不忍睹」、「從林珍羽亂批口罩爭議，看清柯文哲任用政商二代的背後意圖」、「台灣有一股保守反動的『價值觀』，沒有想透『親中』是一條違背自己利益的道路」等。
看完這些，也讓該名網友直呼「文章都寫得蠻文謅謅的，想不到動起手來這麼厲害，看起來是很會批判別人，不會控制自己的朋友，+魚應該是被滿滿的文青氣息吸引了吧」。（編輯：郭佩蓉）
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