COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

高嘉瑜男友是「恐怖文青」？文章作品全被挖出　眾人震驚

▲港湖女神高嘉瑜今（30）日遭爆被男友林秉樞施暴痛打，而林秉樞身份被起底以外，在網路上的作品文章也被挖出。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）
▲港湖女神高嘉瑜今（30）日遭爆被男友林秉樞施暴痛打，而林秉樞身份被起底以外，在網路上的作品文章也被挖出。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 11:07:39

有「港湖女神」之稱的台北市民進黨立委高嘉瑜，今（30）日爆出遭男友施暴痛打，而男友林秉樞身分也被起底，據傳他是板橋林家後代，今年43歲，還在讀博士班，消息一出，震驚各界；對此，就有網友挖出林秉樞在網路上的書評，直呼「嘉瑜應該是被文青氣息吸引」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《鏡週刊》報導，家暴發生在11月11日晚間，高嘉瑜與男友林秉樞前往飯店約會時，遭到林秉樞拳腳相向，身上有多處瘀傷。而高嘉瑜疑似因為親密影片在林秉樞手中，所以不敢輕易提分手，但在朋友勸說下，已經前往台大醫院驗傷並啟動報案程序，決定擺脫恐怖情人。

▲民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友家暴。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）
▲民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友家暴。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）
《鏡週刊》指出，林秉樞與高嘉瑜同樣為法律系出身，今年43算，比高嘉瑜大2歲，正在政大攻讀博士班，專攻政治哲學及中國研究。且近年常以Raphael Lin為筆名，在媒體投稿及撰寫專欄，臉書還會不時PO出與政治人物的合照，企圖彰顯在政治界的人脈。

對此，就有鄉民找到林秉樞在《The News Lens關鍵評論網》擔任專欄作家的資訊，並將其PO到PTT上，林秉樞簡介中自稱「本科念法律，博士專攻政治哲學、中國研究」，更表示自己會點小提琴、喜歡圍棋，半夜常吃鹽酥雞，陷入減肥永遠不成的惡性循環難解。

▲立委高嘉瑜今（30）日驚傳遭男友林秉樞家暴，身上多處挫傷，已經前往驗傷，林秉樞身分也被起底。（圖／翻攝自 關鍵評論網）
▲立委高嘉瑜今（30）日驚傳遭男友林秉樞家暴，身上多處挫傷，已經前往驗傷，林秉樞身分也被起底。（圖／翻攝自 關鍵評論網）
該名網友說，「這個男人在網路上專門寫一些奇妙的文章，相當的文青，會寫些很文青的書評，也會寫政治文」，並貼出好幾篇林秉樞的書評標題，像是「《一匹馬走進酒吧》：台上毆吉桑脱口秀散發的苦楚，是你我難以迴避的人生縮影」、「《愛情的條件》書評：地產大亨少東攜女伴在麥當勞趴睡過夜，是真愛測試嗎」等。

而政治標題則有「攻佔立法院的『曇花運動』，凸顯國民黨謀士的程度有多麼慘不忍睹」、「從林珍羽亂批口罩爭議，看清柯文哲任用政商二代的背後意圖」、「台灣有一股保守反動的『價值觀』，沒有想透『親中』是一條違背自己利益的道路」等。

看完這些，也讓該名網友直呼「文章都寫得蠻文謅謅的，想不到動起手來這麼厲害，看起來是很會批判別人，不會控制自己的朋友，+魚應該是被滿滿的文青氣息吸引了吧」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、11
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
54.45%45.55%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
51.64%48.36%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.41%59.59%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
52.9%47.1%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀