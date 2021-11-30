對施暴事件首發聲！高嘉瑜：希望不要再有下一個受害者
民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴，導致高嘉瑜身上多處挫傷，已經前往驗傷，事件發生至今，高嘉瑜首發聲，透過聲明表示感謝各界關心，她也說，自己會勇敢面對，「希望不要再有下一個受害者」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-30 11:13:54｜2021-11-30 11:16:32
根據《鏡週刊》報導，高嘉瑜與林秉樞在飯店約會時，疑似因為林秉樞看到高嘉瑜與前男友聯絡，醋意大發，才對高嘉瑜拳腳相向，林秉樞怕自己惡行曝光，還限制高嘉瑜的行動。
高嘉瑜透過聲明表示，首先要感謝各位好友及媒體朋友的關心，對不起，讓大家擔心了。
高嘉瑜指出，相關的資料，自己還在彙整中，之後會再統一向外界公開說明；自己也會勇敢面對，「希望不要再有下一個受害者」，再次感謝大家的關心。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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