青年失業率達20％！習近平的「5隻灰犀牛」阻止經濟增長

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先對病毒零容忍的「清零」政策代表的是經濟成本上升，一再進行旅行限制、封鎖，將對服務業、家庭消費等第一線消費者帶來嚴重衝擊，導致信心疲軟；加上對補教業、房地產行業的打擊下，青年失業率惡化，根據中國國家金融與發展機構數據，今年中國 20-24 歲受過高等教育者的失業率一直高於 20%。
此外，房地產的「三道紅線」政策引爆房企違約風潮，中國GDP中有28%屬房地產市場，其損失、違約將對開發商、債權人、銀行、地方政府等構成巨大風險，直接抑制經濟成長。
而能源方面則包含供電、減碳等，由於中國為實現減碳目標，限縮煤炭產量與實行限電政策，導致高煤價、低庫存造成史上最嚴重的電力危機，嚴重影響民生與工廠生產，加上政府推動重工業脫碳，勞動力市場出現嚴重失衡，不只大量勞工被解僱，為了冬奧出現「藍天白雲」，許多工廠還有可能被迫停工。
最後關於美中貿易戰，《南華早報》指出美中貿易關係當中，中國以國家為主導的經濟模式是美中相處的痛點，美國已陸續啟動供應鏈脫鉤政策，搭配限制中國獲取先進技術，降低對中國依賴；中方雖申請加入CPTPP，但短期內不太可能有重大變革。
此外，針對以上五隻「灰犀牛」，麥格理資本首席中國經濟學家Larry Hu認為中國將會祭出更多監管措施，但明年GDP年增率會設定在不低5%的目標區。