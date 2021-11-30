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青年失業率達20％！習近平的「5隻灰犀牛」阻止經濟增長

▲《南華早報》日前揭露中國面臨的5大經濟困境，更指出明年中國經濟成長率最差會落在5%左右，青年失業率則高達20%。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲《南華早報》日前揭露中國面臨的5大經濟困境，更指出明年中國經濟成長率最差會落在5%左右，青年失業率則高達20%。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-30 11:21:18

中國近年來對於國內企業進行嚴格監管，涵蓋範圍包括科技新創、房地產、補教等等，根據《南華早報》報導，這顯示了中國經濟在增長過程中出現了五隻「灰犀牛」（gray rhino）遏止中國經濟成長，這些影響甚鉅卻被忽視的威脅，導致失業人口急速攀升，明年經濟成長率最差會落在5%左右，青年失業率則高達20%。

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《南華早報》29日報導中揭露中國面臨的5大經濟困境，其中包含防疫清零政策、監管互聯網與補教等產業、房地產去槓桿化、能源危機及美中貿易戰等，由於今年對相關領域進行嚴厲監管，導致中國第3季GDP年增率放緩至 4.9%，低於第2季的7.9%。

首先對病毒零容忍的「清零」政策代表的是經濟成本上升，一再進行旅行限制、封鎖，將對服務業、家庭消費等第一線消費者帶來嚴重衝擊，導致信心疲軟；加上對補教業、房地產行業的打擊下，青年失業率惡化，根據中國國家金融與發展機構數據，今年中國 20-24 歲受過高等教育者的失業率一直高於 20%。

此外，房地產的「三道紅線」政策引爆房企違約風潮，中國GDP中有28%屬房地產市場，其損失、違約將對開發商、債權人、銀行、地方政府等構成巨大風險，直接抑制經濟成長。

而能源方面則包含供電、減碳等，由於中國為實現減碳目標，限縮煤炭產量與實行限電政策，導致高煤價、低庫存造成史上最嚴重的電力危機，嚴重影響民生與工廠生產，加上政府推動重工業脫碳，勞動力市場出現嚴重失衡，不只大量勞工被解僱，為了冬奧出現「藍天白雲」，許多工廠還有可能被迫停工。

▲中國多省受到「拉閘限電」影響，不只經濟受衝擊，民眾生活也產生諸多不便。圖為近日遼寧省摸黑用餐的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國多省受到「拉閘限電」影響，不只經濟受衝擊，民眾生活也產生諸多不便。圖為近日遼寧省摸黑用餐的民眾。（圖／美聯社／達志影像）


最後關於美中貿易戰，《南華早報》指出美中貿易關係當中，中國以國家為主導的經濟模式是美中相處的痛點，美國已陸續啟動供應鏈脫鉤政策，搭配限制中國獲取先進技術，降低對中國依賴；中方雖申請加入CPTPP，但短期內不太可能有重大變革。

此外，針對以上五隻「灰犀牛」，麥格理資本首席中國經濟學家Larry Hu認為中國將會祭出更多監管措施，但明年GDP年增率會設定在不低5%的目標區。

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