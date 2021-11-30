Omicron恐擾跨年　陳其邁：落實邊境管制活動才能正常

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陳其邁表示，我想防疫就是要有節奏，按照疫情調整防疫措施，現階段我們台灣社區是安全的，並沒有本土個案，所以我們最大的挑戰還是來自境外，所以做好邊境管制、居家檢疫，才能夠有效預防病毒跑到國內造成本土傳播。
陳其邁認為，現階段包括防疫旅館和機場、港口、漁港等入境的部分，大家把邊境做好，繼續維持社區清零，這樣我們國內的疫情就不會升級，就可以在國內有比較多的活動或者是相關經濟、社會文化等才能維持正常。
所以我們就一步一步擬定防疫策略，不要像過去都開始在做一些社區監測時，有人就提到要封城，要做什麼，我覺得我們就按照一步一步來做，不管是Omicron或者是Delta或其他的變種病毒，其實都一樣，是屬於新冠肺炎的病毒株，所以其實防治策略都一樣，台灣跟其他國家比較不同是因為我們在邊境管制及社區清零做得非常落實，所以我們要繼續。
陳其邁也呼籲，台灣在邊境管制及社區清零做得非常落實，除了在重症老人打疫苗，包括第二劑、第三劑要施打之外，還是在邊境管制，再加上大家要把口罩戴好，這三項要做好，他想對於不管Omicron或者其他的變種病毒，我們都能做好防疫工作。
另外，針對7+7是否會跟中央腳步及會不會建議中央維持14天集中管理，陳其邁則指出，高雄市有5200個防疫旅館，高雄量能其實夠，市民要回來我們量能夠，隔好隔滿14天其實是最安全，因為病毒的潛伏期大概14天左右，所以真的希望各縣市政府大家都要加油，區域聯防大家先把防疫旅館都準備好。
陳其邁也發現外縣市會來高雄訂防疫旅館，所以10月的時候我們就要求市民優先，訂房的有些外縣市已經訂了那我們就不取消，但新進訂房我們要求高雄市的防疫旅館以市民優先，他認為，地方政府假如大家能夠把防疫旅館數量增加，再增加防疫措施的強度，邊境守好，才是最根本的，能夠14天當然是最好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。