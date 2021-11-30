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自助餐5菜1湯沒飯要160！北漂男脫口「1金句」　全場認了

▲有網友貼出「5菜1湯沒飯」的餐盤，老闆竟算他160元。（圖／翻攝《爆廢公社二館》）
▲有網友貼出「5菜1湯沒飯」的餐盤，老闆竟算他160元。（圖／翻攝《爆廢公社二館》）

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 11:33:05

自助餐因為擁有豐富多元的菜色，吸引不少常客每天上門用餐。不過就有網友貼出「5菜1湯沒飯」的餐盤，老闆竟算他160元，而他講出「1金句」，更是深獲不少網友的共鳴。

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原PO在臉書《爆廢公社二館》上貼出一張餐盤照，上頭有著番茄炒蛋、花椰菜、蒸蛋、絲瓜與黑胡椒牛柳五道菜，旁邊還有一碗附湯，沒有加點白飯，但老闆看一眼就開口收取160元。

▲北漂的原PO無奈表示「來台北生活兩年，最不敢吃的就是自助餐」，深獲不少網友的共鳴。（圖／翻攝《爆廢公社二館》）
▲北漂的原PO無奈表示「來台北生活兩年，最不敢吃的就是自助餐」，深獲不少網友的共鳴。（圖／翻攝《爆廢公社二館》）
這讓北漂的原PO忍不住感慨「來台北生活兩年，最不敢吃的就是自助餐，每次想說故意不點主菜只吃配菜應該省一點，結果這樣還要160元」。

金句曝光後立刻有不少網友共鳴「南部這樣差不多70」、「雙北一天的餐費，輕輕鬆鬆破300是日常」、「台北生活大不易啊，在這邊沒標明價格的，我不敢吃啊」、「建議你去買有明碼標價的便當，比如排骨飯85元，比較便宜，也吃的到主菜，重點是不用看算錢阿姨的心情」、「這價錢...不便宜，買便當就好100左右，至少還有主菜」。

▲近日有女網友分享自助餐常客「海茸」的炒法，讓不少內行一看紛紛讚爆，直呼「這個真的超下飯！」（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲自助餐計價方式一直以來都是熱門議題。（示意圖／記者張嘉哲攝）
但也有一派人認為合理「自助餐夾越多種菜色越貴，基本費就很驚人，不如少樣多量」、「肉片40、蒸蛋20、花椰菜20、絲瓜20、蕃茄蛋20、白飯20、例湯20，結案」、「160在北部，算很正常的價格阿」。（編輯：潘毅）

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