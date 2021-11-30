IKEA敦北店復活！更名「台北城市店」今開幕 鐵粉搶頭香
IKEA 宜家家居敦北店今年四月悄然熄燈之後，歷經七個多月時間，重新改名台北城市店（小巨蛋店）在今（30）日盛大開幕，由 IKEA 大台北市場總監湯麥仕帶領貴賓、IKEA 員工代表、消費者代表於店內進行祝褔儀式。為迎來IKEA小巨蛋店重新開幕，不少鐵粉也一早就來到現場排隊，等待第一時間進場，員工還特別列隊歡迎。排隊民眾呂姓大學生說，小巨蛋店的地點相當良好，是大台北地區少見從捷運走出來就能抵達的IKEA，真的非常便利；新開幕後動線規劃似乎較以往更好，且賣得商品也以小巧家具為主，確實比較符合在都市居住的民眾需求。
記者賴志昶／台北報導
2021-11-30 11:46:36
今日IKEA舉行的開幕儀式中，遵循瑞典傳統，特別準備了木頭造型蛋糕，進行鋸木頭儀式歡慶；同時，也於現場邀請舞龍舞獅到場，從店內頭到尾巡視一番，讓剛重新開幕的新店頓時熱絡起來。
湯麥仕致詞表示，敦化商圈對於IKEA來說意義非凡，從25年前進入台灣的第一家店就是在這裡，這是IKEA進入台灣市場的起點，今天迎來台北城市店開幕對全體員工來說都是令人期待的新挑戰！台北城市店有別於以往的店面型態，提供更多不同族群消費者不同的居家佈置靈感，例如租屋族、單身貴族都能夠使用簡單的家飾品，讓家的樣貌更多元；同時硬體設備也進行升級，期待能夠為城市中的每位消費者帶來全新購物體驗。
IKEA台北城市店10時30分開幕前，已有大約20多位消費者到場排隊搶頭香，過了11時餐廳也逐漸湧進消費人潮，越接近中午時段餐廳幾乎是座無虛席。現場觀察除周邊居民或是退休人士之外，也有不少年輕人、大學生慕名而來。
一位搶先進入賣場的劉姓大學生說，本身就是台北人，能看到以往熟悉的IKEA小巨蛋店重新開幕，感到非常雀躍與開心。