COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

IKEA敦北店復活！更名「台北城市店」今開幕　鐵粉搶頭香

▲IKEA 宜家家居台北城市店今（30）日盛大開幕，現場民眾聚集排隊搶頭香進場。（圖／記者賴志昶攝）
▲IKEA 宜家家居台北城市店今（30）日盛大開幕，現場民眾聚集排隊搶頭香進場。（圖／記者賴志昶攝）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-30 11:46:36

IKEA 宜家家居敦北店今年四月悄然熄燈之後，歷經七個多月時間，重新改名台北城市店（小巨蛋店）在今（30）日盛大開幕，由 IKEA 大台北市場總監湯麥仕帶領貴賓、IKEA 員工代表、消費者代表於店內進行祝褔儀式。為迎來IKEA小巨蛋店重新開幕，不少鐵粉也一早就來到現場排隊，等待第一時間進場，員工還特別列隊歡迎。排隊民眾呂姓大學生說，小巨蛋店的地點相當良好，是大台北地區少見從捷運走出來就能抵達的IKEA，真的非常便利；新開幕後動線規劃似乎較以往更好，且賣得商品也以小巧家具為主，確實比較符合在都市居住的民眾需求。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日IKEA舉行的開幕儀式中，遵循瑞典傳統，特別準備了木頭造型蛋糕，進行鋸木頭儀式歡慶；同時，也於現場邀請舞龍舞獅到場，從店內頭到尾巡視一番，讓剛重新開幕的新店頓時熱絡起來。

▲IKEA 宜家家居台北城市店今（30）日盛大開幕，現場邀請舞龍舞獅祝賀。（圖／記者賴志昶攝）
▲IKEA 宜家家居台北城市店今（30）日盛大開幕，現場邀請舞龍舞獅祝賀。（圖／記者賴志昶攝）
湯麥仕致詞表示，敦化商圈對於IKEA來說意義非凡，從25年前進入台灣的第一家店就是在這裡，這是IKEA進入台灣市場的起點，今天迎來台北城市店開幕對全體員工來說都是令人期待的新挑戰！台北城市店有別於以往的店面型態，提供更多不同族群消費者不同的居家佈置靈感，例如租屋族、單身貴族都能夠使用簡單的家飾品，讓家的樣貌更多元；同時硬體設備也進行升級，期待能夠為城市中的每位消費者帶來全新購物體驗。

▲IKEA 宜家家居台北城市店今（30）日盛大開幕，為遵循瑞典傳統，現場特別準備木頭造型蛋糕，進行鋸木頭儀式歡慶。（圖／記者賴志昶攝）
▲IKEA 宜家家居台北城市店今（30）日盛大開幕，為遵循瑞典傳統，現場特別準備木頭造型蛋糕，進行鋸木頭儀式歡慶。（圖／記者賴志昶攝）
IKEA台北城市店10時30分開幕前，已有大約20多位消費者到場排隊搶頭香，過了11時餐廳也逐漸湧進消費人潮，越接近中午時段餐廳幾乎是座無虛席。現場觀察除周邊居民或是退休人士之外，也有不少年輕人、大學生慕名而來。

一位搶先進入賣場的劉姓大學生說，本身就是台北人，能看到以往熟悉的IKEA小巨蛋店重新開幕，感到非常雀躍與開心。

▲IKEA 宜家家居台北城市店今（30）日盛大開幕，現場逾20人排隊搶頭香進場。（圖／記者賴志昶攝）
▲IKEA 宜家家居台北城市店今（30）日盛大開幕，現場逾20人排隊搶頭香進場。（圖／記者賴志昶攝）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
54.45%45.55%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
51.64%48.36%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.41%59.59%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
52.9%47.1%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀