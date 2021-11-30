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R8自撞女大生不治！現場幫忙的路人因此挨告？119曝真相

▲奧迪R8跑車自撞電桿，車上女乘客傷重不治死亡。就有網友詢問，現場幫忙的路人會因此挨告嗎？釣出119車隊長解答真相。（圖／翻攝畫面）
▲奧迪R8跑車自撞電桿，車上女乘客傷重不治死亡。就有網友詢問，現場幫忙的路人會因此挨告嗎？釣出119車隊長解答真相。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 11:50:58｜2021-11-30 11:52:27

新北市汐止日前發生一起重大死亡車禍，28歲黃姓男子，駕駛要價千萬的奧迪超跑R8，載著21歲翁姓女大生出遊，在行經康寧街、翠峰街口時，車子打滑失控自撞電線桿，翁女當場傷重死亡，畫面讓人觸目驚心。而就有網友指出，事發影片看見撞車後有路人過去幫忙，好奇詢問會因此被家屬連帶提告嗎？對此，就有位119車隊長跳出來解答了。

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▲千萬奧迪跑車自撞電線桿釀1死。（圖／翻攝畫面）
▲千萬奧迪跑車自撞電線桿釀1死。（圖／翻攝畫面）
據檢警調查，黃男跟翁女認識半年，27日雙方相約到北市用餐，不料行經汐止時，車子打滑自撞電線桿，車頭嚴重凹陷、瞬間起火燃燒，造成悲劇。且當時2人都沒繫安全帶，被檢方認為是翁女傷勢如此嚴重的主因。

車禍經過的影片在網路流傳，可以看到跑車撞車後，有熱心路人前去幫忙將翁女拖出車外，不久後跑車隨即起火燃燒。於是有網友認為，萬一家屬非要究責，提出連帶告訴，認為拖出車外的過程中導致翁女傷勢加重，那麼在現場熱心幫忙的民眾會有責任嗎？

而有一位119車隊長出面分享專業見解，指出根據《緊急醫療救護法》，只要是基於避免緊急危難人民救助，就可以免除民法跟刑法責任，就算家屬提告也不會被起訴，最多就是請你去偵查庭釐清說明當天的事情經過。

119車隊長也強調，目擊車禍現場時，民眾若想幫忙，最好的辦法還是趕緊撥打119，119的接線端都有護理師跟高級救護員待命，通話後描述現場狀況，專業人員就會給予指示。而民眾通過119指導來進行急救，就絕對不會有後續責任問題。（編輯：倪浩軒）


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