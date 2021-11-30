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健保署提醒，自覺有疑似肝炎症狀（例如：黃疸、右上腹悶痛、茶色尿等）時，應儘速就醫與醫師討論，建議年滿45歲到79歲(原住民放寬為40歲至79歲)民眾，可接受國民健康署「成人預防保健服務B、C型肝炎免費篩檢」，主動前往辦理預防保健服務的醫院或診所提出篩檢需求。
取消C肝全口服新藥處方 醫師專科資格限制
根據衛生福利部國家消除C肝辦公室定義的C肝風險潛勢等級，發現高風險（6~7級）及中高風險（4~5級）的鄉鎮區，有72%（87/121）沒有消化系專科醫師登記執業，尤其以雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市以及屏東縣的鄉鎮區佔多數。為提高病人接受C肝篩檢後，能及時獲得治療，減少因轉介而失聯未就醫的機會，健保署提請「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」討論通過，今年10月22日公告全面取消C肝全口服新藥之處方醫師專科資格限制。
不限醫師科別 均可開立C肝全口服新藥
健保署強調，因為已不限醫師科別、均可開立C肝全口服新藥（DAA），所以醫師可積極參與肝炎篩檢服務及透過健保醫療資訊雲端查詢系統，留意病人C肝相關就醫狀況，並給予確診C肝病人有效及安全的C肝全口服新藥治療。
此外，民眾經醫療院所成人預防保健B、C肝炎篩檢，若確診C肝，也能在原篩檢院所接受全口服新藥治療，免除轉介就醫程序，大幅提高C肝治療可近性。
資料來源：健康醫療網 右上腹悶、茶色尿當心是肝炎！ C肝全口服新藥不限科別可開藥
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