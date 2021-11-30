河南交警遭前妻「實名舉報」長期家暴　還嗆：去告也沒用

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根據《北京頭條》報導，該名女子受訪時自稱，當時礙於前夫在警隊擔任要職，不想耽誤他的工作，加上對方嗆聲有領導為他撐腰，只好忍氣吞聲，但前夫的家暴行為不曾間斷，導致她罹患抑鬱症，甚至輕生過3次，最後決定站出來舉報前夫，怒批：「我就想問問那些領導，你們保的這是人還是鬼？」
在另一支影片中，女子繼續爆料稱，前夫得知她實名舉報，回應就算她舉報到中央，只要是當地查，他都不會有事，讓她「隨便告」，女子直呼：「是誰給他底氣？背後是誰在給他撐腰？」
事後有中媒找到女子的個人社交平台，上頭一份民事調解書顯示，她與張某濤已協議離婚，男方補償女方70萬元人民幣。開封市紀委工作人員29日回覆前去問詢的中媒記者，已按照相關程序，將舉報件交由駐開封市公安局紀檢監察組進行辦理，目前案件正在調查中。
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