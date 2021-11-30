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河南交警遭前妻「實名舉報」長期家暴　還嗆：去告也沒用

▲中國河南省開封市1名女子近日在網上拍片「實名舉報」擔任交警副隊長的前夫，曾多次對她家暴。（圖／擷取自影片）
▲中國河南省開封市1名女子近日在網上拍片「實名舉報」擔任交警副隊長的前夫，曾多次對她家暴。（圖／擷取自影片）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-30 11:58:53｜2021-11-30 12:04:19

中國河南省開封市近日瘋傳一段網路影片，1名女子在鏡頭前，怒控任職開封市交警支隊副支隊長的前夫張某濤，對自己長期家暴。有關影片引起當地政府關注，開封市紀委29日表示，已經收到舉報，並將其轉到駐市公安局紀檢組調查。

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綜合中媒報導，女子在影片中手持身份證，「實名舉報」開封市公安局交警支隊副支隊長張某濤的違法亂紀行為，婚內多次對她拳打腳踢，邊揍邊嗆：「打妳打得太輕，應該把妳打死」，而張姓男子的家人見狀不僅不幫忙，還曾威脅女子：「打妳怎麼了，妳去告也沒用，我弟弟是大領導，妳們家人都是普通老百姓。」

根據《北京頭條》報導，該名女子受訪時自稱，當時礙於前夫在警隊擔任要職，不想耽誤他的工作，加上對方嗆聲有領導為他撐腰，只好忍氣吞聲，但前夫的家暴行為不曾間斷，導致她罹患抑鬱症，甚至輕生過3次，最後決定站出來舉報前夫，怒批：「我就想問問那些領導，你們保的這是人還是鬼？」

在另一支影片中，女子繼續爆料稱，前夫得知她實名舉報，回應就算她舉報到中央，只要是當地查，他都不會有事，讓她「隨便告」，女子直呼：「是誰給他底氣？背後是誰在給他撐腰？」

事後有中媒找到女子的個人社交平台，上頭一份民事調解書顯示，她與張某濤已協議離婚，男方補償女方70萬元人民幣。開封市紀委工作人員29日回覆前去問詢的中媒記者，已按照相關程序，將舉報件交由駐開封市公安局紀檢監察組進行辦理，目前案件正在調查中。

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