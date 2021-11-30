台灣金聯推66戶平價屋　最便宜不到百萬元

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台灣金聯董事長施俊吉表示，今年法院法拍作業受疫情影響，導致能取得物件比往年少，僅推出66戶，創近11年來最低，預估明年推出量可再增加；售價方面，由於是以取得成本加上3%至6%計算售價，受房價上漲影響，今年售價有略微增加，仍與市價有一定價差。
台灣金聯表示，將於12月1日至21日止受理申購登記，66間平價屋主要集中在北北桃高等六都，占比達八成三。其中，雙北共有22戶，大多在捷運站附近，有5戶為共構宅，包含內湖捷運站2戶、新北市菜寮捷運站2戶及南勢角捷運站「南方之星」1戶。
另外還有台北市辛亥生態公園旁南方莊園社區、桃園市平鎮區環南路大樓、新竹市林森路大樓、台中市北區日興街大樓、台南市安平區永華路大樓、高雄市鳳山區中崙路透天大宅等，都是地段、條件好的熱門物件。
從價格來看，台灣金聯表示，今年在台北市推出11戶，平均每件申購價1684萬元，新北市11戶，平均申購價1219萬元；桃園市有13戶，平均申購價783萬元，新竹縣市共5戶，平均申購價816萬元，台中市5戶，平均申購價868萬元，台南市5戶，平均申購價1017萬元，高雄市10戶，平均申購價862萬元。
至於今年最便宜物件，位於宜蘭縣五結鄉濱海路的面海套房，面積12.8坪，總價只要99萬元，每坪單價7.7萬元，預計將成為熱門申購物件；南投名間33.54坪物件，總價只要362萬元，每坪單價10.8萬元，高雄鳳山26.34坪物件總價只要526萬元，每坪單價19.97萬元。
雙北地區最便宜物件，分別位於台北文山區及新北市萬里區，套房總價只要603萬元及168萬元。
若看單坪價格，台北市最低坪價物價位於士林，每坪只要38.1萬元，其餘五都，最便宜坪價都有「一字頭」，舉例來說，在高雄鳳山物價只要14.1萬元。
台灣金聯表示，今年再加碼，成交者可抽總金額410萬元可抵買賣價金的獎項，另外，完成登記申購程序者，可參加蘋果新機抽獎，並送家電商品提貨券6萬元，申購時也免加價、免仲介費及免代書費。（編輯：張均懋）1101130