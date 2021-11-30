我是土生土長台灣人！山田摩衣宣布投入綠營新北議員初選

我是廣告 請繼續往下閱讀
角逐民進黨新北市議員（土城、樹林、三峽、鶯歌）初選的卓冠廷認為，過去國民黨對環保的議題漠不關心，執政時規劃三接達200多公頃範圍，破壞藻礁面積，蔡英文總統上任後大幅縮減範圍才保存藻礁；因此，若三接沒有通過，就會有人要訴求燒更多的煤、用中火來發電，但是台中市長盧秀燕一定不會同意，猜測國民黨就是打著啟用核四的意圖，年底1218公投關係台灣的未來。
台日混血的山田摩衣表示，公投是對事投票，大選是對人投票，兩種投票本質上就不同，2018年公投綁大選時是邊投票邊開票，認為這樣的狀況不合常理，公投不綁大選，才是真正的對事不對人，也才能避免選務作業繁雜，降低選務人員過勞或失誤的可能；此外，過去十年來擔任政治幕僚，將參與民進黨新北市議員初選，爭取為板橋鄉親服務的機會，並找出屬於自己的「在地文化」。
至於有多位美女將投入新北市（板橋區）議員選舉的看法？山田摩衣直指，很敬重其她位有意爭取參選者的工作表現，她也會秉持水牛的精神繼續努力；此外，板橋位在新北交通的核心位置，也是新北人口最稠密的地方，從過去基層服務經驗中，體會交通建設、青年住宅、幼童托育、長者照護及休閒運動，她想為板橋營造更好的生好環境，因此決定深耕這個選區。
張銘祐、卓冠廷及山田摩衣說，針對1218的四大公投案，身為民進黨年輕世代成員的3人，覺得為了新北市的未來，自身有義務對市民說清楚為何要投下「四個不同意」；此外，3人的選區剛好相連，透過今日聯合召開記者會的方式，共同宣示深耕基層服務的決心，未來在議題上也會合作、共同監督市政，讓「新板土」更有力！