COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

我是土生土長台灣人！山田摩衣宣布投入綠營新北議員初選

▲立法院長游錫堃的秘書山田摩衣今（30）日在正國會師兄張銘祐、卓冠廷的陪同下，宣布角逐民進黨新北市（板橋區）議員的初選。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.30）
▲立法院長游錫堃的秘書山田摩衣今（30）日在正國會師兄張銘祐、卓冠廷的陪同下，宣布角逐民進黨新北市（板橋區）議員的初選。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.30）

記者陳志仁／新北報導

2021-11-30 12:13:16｜2021-11-30 12:25:27

立法院長游錫堃的秘書山田摩衣，今（30）日在正國會師兄張銘祐、卓冠廷的陪同下，宣布投入民進黨新北市（板橋區）議員的初選；山田摩衣強調，「我是土生土長台灣人」，沒有財團背景、也不是政二代的她，在游院長的溫暖打氣下，決定挺身而出，為台灣這片土地上的人民來服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲張銘祐、卓冠廷及山田摩衣說，針對1218的四大公投案，身為民進黨年輕世代成員的3人，為了新北市的未來，有義務對市民說清楚為何要投下「四個不同意」。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.30）
▲張銘祐、卓冠廷及山田摩衣說，針對1218的四大公投案，身為民進黨年輕世代成員的3人，為了新北市的未來，有義務對市民說清楚為何要投下「四個不同意」。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.30）
爭取民進黨新北市議員（新店、深坑、石碇、烏來、坪林）提名的張銘祐表示，他的選區為新店大文山地區，幅員遼闊，現在有2位戰友加入組成「新板土連線」，未來在市政議題上可共同監督；目前民進黨最重要的就是12月18日四大公投案，他們會持續針對公投議題向民眾進行宣講，「四個不同意，台灣更有力」，為了新北市民，他們在核四的議題上，會堅決反對到底。

角逐民進黨新北市議員（土城、樹林、三峽、鶯歌）初選的卓冠廷認為，過去國民黨對環保的議題漠不關心，執政時規劃三接達200多公頃範圍，破壞藻礁面積，蔡英文總統上任後大幅縮減範圍才保存藻礁；因此，若三接沒有通過，就會有人要訴求燒更多的煤、用中火來發電，但是台中市長盧秀燕一定不會同意，猜測國民黨就是打著啟用核四的意圖，年底1218公投關係台灣的未來。

台日混血的山田摩衣表示，公投是對事投票，大選是對人投票，兩種投票本質上就不同，2018年公投綁大選時是邊投票邊開票，認為這樣的狀況不合常理，公投不綁大選，才是真正的對事不對人，也才能避免選務作業繁雜，降低選務人員過勞或失誤的可能；此外，過去十年來擔任政治幕僚，將參與民進黨新北市議員初選，爭取為板橋鄉親服務的機會，並找出屬於自己的「在地文化」。

至於有多位美女將投入新北市（板橋區）議員選舉的看法？山田摩衣直指，很敬重其她位有意爭取參選者的工作表現，她也會秉持水牛的精神繼續努力；此外，板橋位在新北交通的核心位置，也是新北人口最稠密的地方，從過去基層服務經驗中，體會交通建設、青年住宅、幼童托育、長者照護及休閒運動，她想為板橋營造更好的生好環境，因此決定深耕這個選區。

張銘祐、卓冠廷及山田摩衣說，針對1218的四大公投案，身為民進黨年輕世代成員的3人，覺得為了新北市的未來，自身有義務對市民說清楚為何要投下「四個不同意」；此外，3人的選區剛好相連，透過今日聯合召開記者會的方式，共同宣示深耕基層服務的決心，未來在議題上也會合作、共同監督市政，讓「新板土」更有力！
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
54.24%45.76%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
51.38%48.62%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.41%59.59%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
52.72%47.28%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀