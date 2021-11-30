高嘉瑜驚傳遭家暴！王婉諭譴責：任何形式暴力都不被允許

我是廣告 請繼續往下閱讀
王婉諭指出，這件事也提醒著，家庭暴力、親密關係暴力的受害者並不只是單一面貌，它可能在社會上的任何角落發生，受害者可能是公眾人物、也可能是身邊的每個人。今天在許多報導的評論中也看見許多惡意的評論，她深深期盼，社會大眾在對於家暴事件及被害人的關心，應該撇除政治傾向、職業、與既定的人格特質，實際地在個案上關注被害人的需求，避免造成二次傷害。
王婉諭指出，根據衛福部保護司的統計，若以親密關係型態的家庭暴力案件來看，近十年來始終有超過8成的受害者是女性，整體通報案件數及被害人保護扶助人次也不斷上升。遭遇家庭暴力事件後會需要一連串而多樣的扶助，如庇護安置、陪同偵訊、陪同出庭、驗傷診療、聲請保護令、法律扶助、經濟扶助，這些任務往往是由第一線人員承接。
王婉諭呼籲，伴隨通報數與保護扶助人次的提升，她也會積極監督政府盤點、補足第一線的人力，並在警政、社政、律政上給予足夠的資源。建立一個完善的家暴防治體系，是支持受害者為自己站出來、走出來的最根本的一步，也是最重要的一步。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110