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高嘉瑜驚傳遭家暴！王婉諭譴責：任何形式暴力都不被允許

▲民進黨立委高嘉瑜驚傳遭到現任男友林秉樞施暴，震驚政壇。立院不分朝野立委紛紛聲援高嘉瑜，譴責暴力行為。(資料照／記者呂炯昌攝)
▲民進黨立委高嘉瑜驚傳遭到現任男友林秉樞施暴，震驚政壇。立院不分朝野立委紛紛聲援高嘉瑜，譴責暴力行為。(資料照／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

2021-11-30 12:23:55｜2021-11-30 12:25:29

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜，今（30）日驚傳遭到現任男友林秉樞施暴，震驚政壇。立院不分朝野立委紛紛聲援高嘉瑜，譴責家暴行為。時代力量立委王婉諭表示，「任何形式的暴力都不被允許，對於家暴，更是零容忍。」

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王婉諭表示，高嘉瑜疑似遭受家暴事件，看到這則消息的她十分震驚與不捨，目前高嘉瑜本人尚未正面回應，也期盼社會能給予高委員多一些時間與空間，等她準備好了，自然會對外說明。「我的立場很簡單，任何形式的暴力都不被允許，對於家暴，更是零容忍。」
　
王婉諭指出，這件事也提醒著，家庭暴力、親密關係暴力的受害者並不只是單一面貌，它可能在社會上的任何角落發生，受害者可能是公眾人物、也可能是身邊的每個人。今天在許多報導的評論中也看見許多惡意的評論，她深深期盼，社會大眾在對於家暴事件及被害人的關心，應該撇除政治傾向、職業、與既定的人格特質，實際地在個案上關注被害人的需求，避免造成二次傷害。
　
王婉諭指出，根據衛福部保護司的統計，若以親密關係型態的家庭暴力案件來看，近十年來始終有超過8成的受害者是女性，整體通報案件數及被害人保護扶助人次也不斷上升。遭遇家庭暴力事件後會需要一連串而多樣的扶助，如庇護安置、陪同偵訊、陪同出庭、驗傷診療、聲請保護令、法律扶助、經濟扶助，這些任務往往是由第一線人員承接。

王婉諭呼籲，伴隨通報數與保護扶助人次的提升，她也會積極監督政府盤點、補足第一線的人力，並在警政、社政、律政上給予足夠的資源。建立一個完善的家暴防治體系，是支持受害者為自己站出來、走出來的最根本的一步，也是最重要的一步。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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