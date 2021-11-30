好市多結帳一話術多刷千元！會員火大：不能接受用騙的
對會員相當大方、退費阿莎力的好市多，卻傳出「拐騙」會員續約的問題，有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，結帳時已多次拒絕續約會員卡，沒想到店員使出偷天換日，手中拿起一樣商品作勢結帳並說：「那我先幫你結進去了唷。」結果竟是輸入續約會員卡的費用，讓原PO當場氣到大喊：「我不要結會員！你現在在結什麼？」該則貼文在好市多社團引發熱議，吸引其他苦主現身說法。
記者黃韻文/綜合報導
2021-11-30 12:23:44
難道是好市多員工教育出問題？一名女網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》發文爆料，表示早就聽聞好市多結帳時會使用各種話術讓會員續約，由於手上的商業卡因故不再續約，因此提醒先生要小心。結帳當天原PO人也在現場，服務人員起初說卡片快到期要幫續約被拒絕，又接著說先幫換成普通卡，月底就不用跑一趟，同樣被原PO先生回絕。
原PO憤怒表示，「結果這位服務人員拿起商品，順勢說『那我先幫你結進去了唷。』我在旁邊非常機警，因為我死盯著結帳螢幕、看到的是他把會員卡費用輸入進去！當下我氣到大喊，我不要結會員！你現在在結什麼？」
據原PO描述，結帳人員狡辯是會員卡已到期，要續約才能結帳，讓原PO怒回還有2天才到期，剛剛已經回覆不要續約，「你現在直接結帳什麼意思？」該名人員才透過無線電聯繫主管來解鎖權限，取消這項消費，
該則貼文引發網友熱烈討論，不少苦主紛紛現身，「之前也是遇到用騙的跟我說到期了不續約不能結帳」、「我是遇過結帳說不續約，結帳人員馬上變臉，東西就用丟的」、「好市多什麼都好，就是合約快到時，結帳人員會用一些話術要你續約，或是未經你同意直接刷續約條碼。」
《NOWnews》記者向好市多求證，企劃部副總經理王友玫表示，有可能和會員的溝通當中有誤解，好市多在持續了解中。同時，也會提醒員工要注意這流程。貼文留言中有其他網友分享自身消費體驗，表示從沒遇過類似狀況，或者拒絕續約後，服務人員都很乾脆的結束對話。