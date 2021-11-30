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治安壞！台中人出門標配竟是安全帽加墨鏡

▲台中市議員指治安持續惡化，安全帽加墨鏡成了台中人出門標配。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.29）
▲台中市議員指治安持續惡化，安全帽加墨鏡成了台中人出門標配。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.29）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-30 12:26:04

台中市接連發生街頭被圍毆事件，先有瑪莎拉蒂惡煞圍毆大學生、後有賓士甩棍男暴打路人，民進黨台中市議會黨團成員今穿戴「台中市民出門標配」，指以後開車得戴安全帽、走路要戴墨鏡，才能防止無端挨揍，呼籲媽媽市長盧秀燕硬起來，還給台中人免於恐懼的自由。警方則端出專案掃蕩成果，強調路人無端被毆是突發事件，已於4小時後迅速破案。

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11月7日，台中市宋姓大學生與瑪莎拉蒂發生擦撞糾紛，被三惡煞圍毆到一度命危，引起全國關注；11月18日，顏姓男子徒步穿越崇德路人行道時，因同向賓士車要右轉，顏男看著車，車上孫姓男子等4人認為被瞪，嗆聲「看山小啦！」隨即持甩棍等物暴打，顏男腦震盪、耳膜破裂。警方快打部隊獲報到場時，凶嫌已鳥獸散，案發後4小時將4名惡煞查獲到案，依《傷害罪》、《聚眾鬥毆罪》究辦。

但議會民進黨團認為，瑪莎拉蒂事件還在風頭上，街頭又出現暴力事件，橫行霸道的不良分子，根本不把台中市政府及警察局當一回事！市議員黃守達說，在台中市，一個小擦撞會差點丟了命、走路疑似瞪人會被甩棍圍毆，市民活在恐慌與焦慮中，「這些惡徒惡眾，已經向盧市長宣戰了，我們有什麼樣的對策可以保護台中市民？」

▲台中市發生路人過馬路被賓士男圍毆案，第五警分局事後逮捕動手的4名男子。（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲台中市發生路人過馬路被賓士男圍毆案，警方事後迅速逮捕動手的4名男子。（圖/記者鄧力軍翻攝）
議員謝志忠指台中市已變成讓人恐懼的城市，走在路上不能東張西望、停紅綠燈也不能隨便亂看，否則被以為在瞪人、動輒甩棍伺候，因此戴墨鏡最安全；下車要防止被球棒打，所以開車前要先把安全帽戴好。

議員王立任擔心，警方如果一樣輕輕放下，其他惡徒會不會有樣學樣，只要不爽就隨便打人？父母如何安心讓孩子在台中市上課、在台中市旅遊？

台中市警局則提出「除暴安民專案」執行18天來的成果，共查獲通緝犯152名、毒品49件56人、詐欺16案24人、酒駕171人、賭博及機房6件18人、治平9件75人、非法槍械4枝、地下錢莊12件14人、網路賭博案13件55人。

警方強調，突發治安事件難以預料掌控，但接獲報案後，絕對會第一時間趕往現場處置。針對鬥毆案件，將以優勢警力強勢執法，迅速壓制，並依刑法《妨害秩序罪》對犯嫌依現行犯逕行逮捕。

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