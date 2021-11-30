治安壞！台中人出門標配竟是安全帽加墨鏡

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但議會民進黨團認為，瑪莎拉蒂事件還在風頭上，街頭又出現暴力事件，橫行霸道的不良分子，根本不把台中市政府及警察局當一回事！市議員黃守達說，在台中市，一個小擦撞會差點丟了命、走路疑似瞪人會被甩棍圍毆，市民活在恐慌與焦慮中，「這些惡徒惡眾，已經向盧市長宣戰了，我們有什麼樣的對策可以保護台中市民？」
議員謝志忠指台中市已變成讓人恐懼的城市，走在路上不能東張西望、停紅綠燈也不能隨便亂看，否則被以為在瞪人、動輒甩棍伺候，因此戴墨鏡最安全；下車要防止被球棒打，所以開車前要先把安全帽戴好。
議員王立任擔心，警方如果一樣輕輕放下，其他惡徒會不會有樣學樣，只要不爽就隨便打人？父母如何安心讓孩子在台中市上課、在台中市旅遊？
台中市警局則提出「除暴安民專案」執行18天來的成果，共查獲通緝犯152名、毒品49件56人、詐欺16案24人、酒駕171人、賭博及機房6件18人、治平9件75人、非法槍械4枝、地下錢莊12件14人、網路賭博案13件55人。
警方強調，突發治安事件難以預料掌控，但接獲報案後，絕對會第一時間趕往現場處置。針對鬥毆案件，將以優勢警力強勢執法，迅速壓制，並依刑法《妨害秩序罪》對犯嫌依現行犯逕行逮捕。