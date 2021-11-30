鄧佳華闖大禍！害慘全台外送員還爽喊榮幸 網：拳頭硬了
網紅鄧佳華日前片面辭職，脫離連千毅的直播團隊，接著宣布改當外送員，還透露自己在3小時內跑出62張單，稱自己是「Uber Eats達人」。不過許多網友都指出3小時62張單根本不可能，鄧佳華又自爆用朋友帳號跑單，害全台UE外送員被強制下線確認身分。而鄧佳華得知後還在臉書發文直呼「這是我的榮幸！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-30 12:28:26｜2021-11-30 13:24:29
鄧佳華轉行當外送員，遭前老闆連千毅直批是「自甘墮落」。而鄧佳華當起外送員後惹出的風波也不小，先是自豪3小時內跑出62張單，被網友狂酸根本不可能；接著又自爆是用朋友帳號跑單。
鄧家華在臉書先是貼出自己與朋友的對話截圖，朋友抱怨「今天下午四點後跑單，每一單結束後，系統會強制離線，跳出身分驗證畫面，每一單都會這樣，不知道是不是跟你有關，你說你有跑單，又貼出獎金62單畫面」。
之後鄧家華發文表示，「成事不足敗事有餘」，似乎是在自我反省；不料沒多久他又發出最新動態，分享了網友的貼文，直呼「所有uber eat為了我要強制驗證，這是我的榮幸！」
不滿網友紛紛在底下留言回覆說，「可以不要再錯下去了嗎」、「全部吳柏毅都拳頭硬起來了」、「就因為你造成全部人的困擾，你要不要點臉」、「有跑外送，那有把外送的規定與規範看好嗎？外送本來就是不能借用別人的帳號來跑了，就算用朋友的帳號跑，就不能低調嗎」、「真是搞不清楚狀況，還覺得自己很驕傲」。（編輯：倪浩軒）