外縣市垃圾都丟到高雄　陳其邁：對高雄人不公平

高雄最近包括仁武、岡山兩座焚化廠最近已開始停收外縣市的事業廢棄物，如桃園、台中、彰化、台南等許多仰賴高雄焚燒事業廢棄物的縣市難以消化，對此市長陳其邁認為，其他縣市要有長期的規劃自己處理垃圾，都不處理然後丟給高雄，高雄無法處理又要怪高雄，幫大家最後還被罵，這樣對高雄不公平。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-30 12:26:11
環保局副局長黃世宏表示，高雄市設有四座焚化廠，兩座公有公營、兩座公有民營皆約同時期設置，統計四座焚化廠108年處理量為143萬噸，109年降至137萬噸，陳市長上任後要求積極改善空氣品質，環保局要求今年總處理量應降至133萬噸以內，以達空污減量目的。
陳其邁在受訪時指出，在高雄，外縣市的垃圾量過去一年是25萬噸，處理的量占所有外縣市處理量超過7成，本來是應急在幫忙其他縣市，他們的垃圾消化有問題，我們幫忙結果後面大家變成習慣，把所有外縣市垃圾都丟到高雄，這對高雄人來說不公平，而且高雄在下風處，空汙問題本來就比較嚴重，所以外縣市垃圾當然要逐年減少，按照期程逐年減少燃燒垃圾量。
陳其邁認為，其他縣市有餘力的應該也要有長期的規劃來處理自己的垃圾，都不處理然後丟給高雄，高雄無法處理又要怪高雄，「我在幫大家最後還被罵，這樣對高雄不公平，自己的垃圾自己地方政府要處理，這是地方政府的事情，大家要自己負起責任，我們只是要求一個起碼的公平，不要把我們對別人的幫忙久了變成習慣」。