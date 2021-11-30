防堵Omicron變種病毒　英美呼籲成年人接種第3劑

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英國疫苗接種和免疫聯合會也於29日表示，為了因應Omicron病毒所帶來的風險，所有18歲以上成年人都可以接受加強劑，第二劑與加強劑之間的最短間隔也從6月減少至3個月。英國疫苗和免疫聯合會同時也呼籲12至15歲的民眾可以開始接種疫苗。
在全球疫情持續延燒之際，Omicron現蹤，讓各國繃緊神經。美國目前尚未出現Omicron病毒感染案例，自29日開始，美國已經禁止來自南非等8個非洲南方國家的非美國公民入境。美國總統拜登表示，旅行限制將為美國擴大疫苖接種率爭取時間。
而英國已經報告確認11例micron病毒感染案例，英國首相強生實施邊境管制，下令入境英國的所有英國人和外國人，必須在抵達的第2天接受PCR檢測，自我隔離直到採檢結果呈陰性為止。但有科學家擔心Omicron病毒的突變與更高的傳染性，可能與疫苗有效性降低有關。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。