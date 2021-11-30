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防堵Omicron變種病毒　英美呼籲成年人接種第3劑

▲為了應對Omicron變種病毒，美國與英國衛生當局呼籲成年人接種加強劑。（圖／美聯社／達志影像）
▲為了應對Omicron變種病毒，美國與英國衛生當局呼籲成年人接種加強劑。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-30 12:26:17

隨著新型變種株Omicron入侵國家越來越多，各國除了加強邊境管制措施之外，也不斷加速疫苗接種作業。美國疾病管制及預防中心（CDC）以及英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）呼籲所有18歲以上成年人接種疫苗加強劑，以對抗Omicron病毒。

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綜合《CNN》以及《路透社》報導，美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）發出聲明指出，由於最近出現的Omicron病毒有著高傳染性，進一步顯示出預防新冠肺炎（COVID-19）所進行的疫苗接種、加強劑和防疫措施的重要性。聲明中鼓勵尚未接種疫苗的4700萬名成年人儘速接種疫苗。

英國疫苗接種和免疫聯合會也於29日表示，為了因應Omicron病毒所帶來的風險，所有18歲以上成年人都可以接受加強劑，第二劑與加強劑之間的最短間隔也從6月減少至3個月。英國疫苗和免疫聯合會同時也呼籲12至15歲的民眾可以開始接種疫苗。

在全球疫情持續延燒之際，Omicron現蹤，讓各國繃緊神經。美國目前尚未出現Omicron病毒感染案例，自29日開始，美國已經禁止來自南非等8個非洲南方國家的非美國公民入境。美國總統拜登表示，旅行限制將為美國擴大疫苖接種率爭取時間。

而英國已經報告確認11例micron病毒感染案例，英國首相強生實施邊境管制，下令入境英國的所有英國人和外國人，必須在抵達的第2天接受PCR檢測，自我隔離直到採檢結果呈陰性為止。但有科學家擔心Omicron病毒的突變與更高的傳染性，可能與疫苗有效性降低有關。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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