日本再次鎖國防Omicron　禁外國人入境暫行1個月

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岸田文雄上午在執政黨自民黨的幹部會議上表示，這是在了解Omicron變異株相關資訊到一定程度之前，為了以防萬一的暫時措施；將設想最糟的狀況，進行強化醫療體制、準備接種第3劑疫苗等措施，目前仍處在危機之中，將嚴陣以待。
日本經濟新聞報導，這波防範Omicron變異株的邊境管制措施，包括今天零時起全面禁止外國人新申請入境，僅限日籍人士與部分外國人可再次入境，暫訂實施1個月。
入境後隔離期間最短可減至3天的措施也全面停止，返國的所有日本人不論是否接種疫苗，都要在家中等處隔離14天；若從南非、德國等Omicron變異株恐將擴大的23個國家或地區返日，須視出發地疫情嚴重程度，在指定場所隔離3到10天。
此外，每天入境人數上限剛在本月26日放寬為5000人，也將從12月1日起再次限縮到3500人。
日本政府從今年1月起原則禁止所有外國人入境，本月8日剛放寬外國短期商務客、留學生及技能實習生新申請入境日本；不過邊境管制才鬆綁不到1個月，又因為要防堵Omicron而踩煞車。
若外國染疫狀況未平息，日本的鎖國措施也有可能再延長。岸田文雄昨天說，他會一肩扛起過度謹慎招致的所有批評。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1101130