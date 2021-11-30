高嘉瑜男友自稱顧立雄幕僚到處騙？國安會回應了

▲ 民進黨立委高嘉瑜（右）今日傳出遭新男友林秉樞在飯店施暴，臉、頸及四肢都有嚴重瘀傷，事後更遭到軟禁長達2日。圖/取自高嘉瑜臉書（資料照）（圖／新頭殼）
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▲ 民進黨立委高嘉瑜（右）今日傳出遭新男友林秉樞在飯店施暴，臉、頸及四肢都有嚴重瘀傷，事後更遭到軟禁長達2日。圖/取自高嘉瑜臉書（資料照）（圖／新頭殼）
新頭殼newtalk
2021-11-30 13:30:15｜ 2021-11-30 13:30:43
民進黨立委高嘉瑜今日傳出遭新男友林秉樞在飯店施暴，臉、頸及四肢都有嚴重瘀傷，事後更遭到軟禁長達2日，震驚各界。林秉樞也遭到起底，目前就讀政大博士班，經常以筆名Raphael Lin 在媒體投書，且他多次聲稱工作與國安系統有關，並對外宣稱是國安會秘書長顧立雄的幕僚，但遭到相關人士否認。對此，國安會人士表示，確曾接獲有人求證林男是否為該會人員，但該會並無此人也沒聽過這個人，如有再冒用國安會名義，將循法律途徑，也歡迎大家檢舉。此外國安高層私下探詢，也沒有人認識林秉樞。
根據《鏡週刊》報導，高嘉瑜與林姓男友熱戀，兩人日前到板橋一間飯店甜蜜外宿，林男當晚在玩高嘉瑜的手機，卻發現她與前男友仍經常互傳訊息，林男見狀醋勁大發，高嘉瑜因而慘遭重毆、鎖喉，還把高嘉瑜打到頭部、右臉都紅腫，四肢多處挫傷、膝蓋也擦傷，無法見人。
林男出手後顯得懊悔，但不讓高嘉瑜拍照留下證據，還把高嘉瑜手機拿走，並控制其行動，高嘉瑜被毆打2天後，林男才將手機還她，兩人一前一後離開飯店。事後高嘉瑜脫離掌握後，將家暴過程向友人訴說，看起來受到極大驚嚇，友人建議她採取保護行動。高嘉瑜事後前往台大醫院急診部驗傷，當天已經是遭毆打第3天，醫師診斷時還特別要求留置觀察1小時才能離開，相關單位並啟動家暴通報程序。不過林男指出爆料「子虛烏有」，並強調絕無用隨身碟拷貝高嘉瑜的手機資料，更沒有2人的親密影片。高嘉瑜則表示：「這件事我是受害人。」近日將統一對外說明。
事發後，高嘉瑜仍去參加林母的告別式。對此，高嘉瑜表示，兩人交往半年多，已見過林母，且互動不錯，基於對長輩尊重才會送林母最後一程。林男則稱爆料都是子虛烏有，強調沒有拷貝高嘉瑜的手機資料，應是高借用他的手機充電器，部分資料才會傳到他手機裡，也無兩人的親密影片。
新聞來源為Newtalk 新頭殼