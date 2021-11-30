北市府不買疫苗了？黃珊珊未否認：之後會召開記者會說明
台北市政府日前表示，已經透過預先編列預算的方式，打算以地方政府的名義，向疫苗廠商採購供台北市民施打的第三劑疫苗。不過今（30）日上午，民進黨台北市議會黨團總召梁文傑在臉書上PO文爆料，表示「市府決定不買疫苗了，來問我這個黨團總召支不支持」，等於是提前揭露北市府不打算購入疫苗的計畫。對此台北市副市長黃珊珊接受訪問時也並未否認，僅表示現階段是針對中央回文在對議員們做說明，未來也會召開記者會對外公布。
記者丁上程／台北報導
2021-11-30 13:21:21
梁文傑今日上午在臉書上PO文表示，市府決定不買疫苗了，來問他這個總召是否支持。「我說你們用公開招標的方式本來就買不到，也許只有高端會來標。」梁文傑說，但柯文哲把高端黑成這樣，恐怕台北市政府方面也不敢買，「買不到就老實承認，我當然支持。」
據台北市政府原先的規劃，預計將採購200-250萬劑COVID-19疫苗，包含疫苗購置、物流所需之冷運冷藏及配送費、醫療機構診療及接種處置費、相關文宣及衛材及藥證申請等作業所需經費。以每一劑新臺幣1,118.8~1,398.5元計，合計27億9,700萬元。
對此黃珊珊在接受電話訪問時，表示之前有跟中央討論疫苗採購的方案，而中央也在近日正式回文了，而在接到回文後，最先會向國民黨及民進黨的總召報告，由於下週一議會警政衛生委員會將審查衛生局相關預算，先向議會報告是禮貌上應該進行的步驟。
至於中央公文回應的相關內容，黃珊珊回應也較為保守，表示現階段有收到公文，但相關狀況會在之後召開記者會對外說明。