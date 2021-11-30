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報導台灣遭中國使館抨擊　印度主播:歡迎繼續收看

▲印度英語電視台「寰宇一家」（WION）日前播出台灣形象專輯，疑似遭中國駐印度大使館抨擊。（圖／翻攝自WION）
▲印度英語電視台「寰宇一家」（WION）日前播出台灣形象專輯，疑似遭中國駐印度大使館抨擊。（圖／翻攝自WION）

中央社

2021-11-30 16:22:30

（中央社記者林行健新德里30日專電）印度英語電視台「寰宇一家」（WION）日前播出台灣形象專輯，疑似遭中國駐印度大使館抨擊，節目女主播昨晚在另一個節目回應，中國的批評就是最好的讚美，她會繼續邀請台灣政治人物上節目。

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WION於27日晚間8時30分播出主題為「台灣：良善力量與堅毅精神」（Taiwan: A Force for Good and the Spirit of Resilience）的專輯，節目訪問了中華民國駐印度代表葛葆萱，並有總統蔡英文、外交部長吳釗燮的畫面。

次日，中國駐印度大使館發言人王小劍推文抨擊印度「部分」媒體為「台獨勢力」提供舞台，強調台灣是中國領土不可分割的一部分，要求媒體遵守「一中原則」。

WION女主播烏帕德雅伊（Palki Sharma Upadhyay）昨晚在評論節目「嚴肅」（Gravitas）中說：「如果北京討厭我們，那就代表我們做對了什麼，像這一次就是挺台灣 。」

在節目中的「WION的台灣報導讓中國崩潰」環節裏，烏帕德雅伊稱，這已不是中國駐印度大使館第1次抨擊WION；2020年4月WION報導中國生產的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）試劑盒品質有問題，同年10月WION專訪吳釗燮，都曾引起中國大使館的激烈回應。

烏帕德雅伊說，WION歡迎外國政府觀看報導，但不歡迎別人下指導棋和進行威嚇，並稱北京可能很難理解「獨立媒體」的概念，因為中國媒體大部分都是黨營。

她說：「我們過去始終如一地報導台灣，也邀請過很多台灣領導人上節目。我們未來還是會這樣做。」

烏帕德雅伊強調，WION的報導都是以事實為基礎，例如中國軍機進入台灣防空識別區、波羅的海國會議員訪台，以及北京在南海和中印邊境的敵意行為等，並邀請中方繼續觀看節目及發聲明，因為「對我們的工作而言，沒有比這個更好的讚美。」（編輯：韋樞）1101130

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