李李仁《華燈》性虐小姐犯眾怒！15歲女：我爸是超級好人
Netflix、百聿數碼出品的懸疑影集《華燈初上》還原1988年林森北路特有的條通文化，2天內迅速榮登Netflix台灣收視排行榜第一名，李李仁在劇中飾演壞到掉渣的黑道大哥「彪哥」，一場性侵劉品言的戲，讓觀眾恨得牙癢癢，15歲女兒荳荳忍不住替爸爸求饒。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-30 16:07:32
李李仁在《華燈初上》強行擄劉品言到車上性侵，把衣衫不整的劉品言打到鼻青臉腫，壞到骨子裡，演技也讓觀眾好驚豔，老婆陶晶瑩在臉書貼出李李仁在7部戲裡的劇照，有江湖大哥、草根八家將、跨性別人士等，個個角色都改頭換面一番。
陶晶瑩說：「其實他努力嘗試了很多角色，有的大賣、有的不太賣。但賣不賣之前，誰知道？只有全力以赴，享受他最愛的演員之路！如果你還不認識他，可以給他一個機會。很認真的演員，李李仁。」女兒荳荳留言寫下：「第一張超好看。」也就是《華燈初上》的彪哥，陶晶瑩妙回：「那是你爸最近演的一個超級大壞蛋，全網憤怒，你最好不要看。」荳荳趕緊說：「那大家別憤怒，我爸是超級大好人，別擔心我不會看。」
製作人林心如邀請的客串名單超耀眼，霍建華、許光漢、溫昇豪都來《華燈初上》軋一角，其中她特別感謝李李仁客串演出的黑道大哥，「李仁哥一開始就打給我說，如果有需要幫忙客串不用客氣，所以我就很不客氣地給了他彪哥這個角色，聽說他到現在還不敢給兒子看。」