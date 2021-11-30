藍罷審預算 吳思瑤認反映焦慮、張廖評恐認為公投都不過
立法院國民黨團昨（29）日下令全面拒審111年度中央政府總預算案，引發論戰。民進黨立委吳思瑤告訴《Nownews今日新聞》記者，這反映國民黨的焦慮，還有民進黨認真宣講公投是有用的，也反映人民是理性的，願意瞭解國家進步發展的重要性；民進黨立委張廖萬堅也向記者分析，國民黨可能認為4個公投都不會過，只好以此加大政治鬥爭。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-30 13:53:30
吳思瑤表示，法定審預算的時間只剩1個月，國民黨會有這麼大的動作，就是他們感受到公投的壓力，民進黨這段時間深入全台灣宣講，他們應當是往不樂觀的方向去思考，所以很不負責任地做出這樣的政治動作。
吳思瑤說，這不只反映國民黨的焦慮，還證明民進黨認真宣講是有用的，也看得出來人民是理性的，願意瞭解國家進步發展的重要性。
至於國民黨罷審預算是否影響公投走勢？吳思瑤則說，民進黨是執政黨、反對方，就是繼續把握時間衝刺，也驗證內容經得起考驗，只要給予機會讓執政黨把事實說明清楚，人民就會做出對台灣有利的判斷。
吳思瑤也強調，即便如此，面對公投還是不能鬆懈，不放棄每一個去說明政策的機會，相信會越來越樂觀。
張廖萬堅對此也說，國民黨現在就是窮盡在野黨可以扯後腿的力量，基本上4個公投本來就是扯後腿，一直把這些議題用偏差角度來影響，有些案雖是社運團體發起，但社運團體是要跟議題對話，而國民黨卻用政治鬥爭角度在處理。
張廖萬堅強調，民進黨、國民黨都在基層宣講公投，很明顯看到國民黨宣講偷偷摸摸，但民進黨是正面宣戰，大方講明4個不同意的理由，現在道理也越講越明，鄉親都很有反應。可能國民黨認為4個公投都不會過，只好加大政治鬥爭。
張廖萬堅也說，政府的政策被挑戰，總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌當然會跳出來說明，說明也引起地方回想，大家都感受到民眾反應很熱，國民黨民調做起來冷冰冰才會說要停止審預算。