COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

藍罷審預算　吳思瑤認反映焦慮、張廖評恐認為公投都不過

▲民進黨立委吳思瑤說，民進黨面對公投還是不能鬆懈，不放棄每一個去說明政策的機會，相信會越來越樂觀。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）
▲民進黨立委吳思瑤說，民進黨面對公投還是不能鬆懈，不放棄每一個去說明政策的機會，相信會越來越樂觀。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-30 13:53:30

立法院國民黨團昨（29）日下令全面拒審111年度中央政府總預算案，引發論戰。民進黨立委吳思瑤告訴《Nownews今日新聞》記者，這反映國民黨的焦慮，還有民進黨認真宣講公投是有用的，也反映人民是理性的，願意瞭解國家進步發展的重要性；民進黨立委張廖萬堅也向記者分析，國民黨可能認為4個公投都不會過，只好以此加大政治鬥爭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲民進黨立委張廖萬堅認為，（記者黃宣尹攝，2021.10.23）
▲民進黨立委張廖萬堅指出，民進黨、國民黨都在基層宣講公投，很明顯看到國民黨宣講偷偷摸摸，但民進黨是正面宣戰，大方講明4個不同意的理由，現在道理也越講越明，鄉親都很有反應。（記者黃宣尹攝，2021.10.23）
吳思瑤表示，法定審預算的時間只剩1個月，國民黨會有這麼大的動作，就是他們感受到公投的壓力，民進黨這段時間深入全台灣宣講，他們應當是往不樂觀的方向去思考，所以很不負責任地做出這樣的政治動作。

吳思瑤說，這不只反映國民黨的焦慮，還證明民進黨認真宣講是有用的，也看得出來人民是理性的，願意瞭解國家進步發展的重要性。 

至於國民黨罷審預算是否影響公投走勢？吳思瑤則說，民進黨是執政黨、反對方，就是繼續把握時間衝刺，也驗證內容經得起考驗，只要給予機會讓執政黨把事實說明清楚，人民就會做出對台灣有利的判斷。

吳思瑤也強調，即便如此，面對公投還是不能鬆懈，不放棄每一個去說明政策的機會，相信會越來越樂觀。

張廖萬堅對此也說，國民黨現在就是窮盡在野黨可以扯後腿的力量，基本上4個公投本來就是扯後腿，一直把這些議題用偏差角度來影響，有些案雖是社運團體發起，但社運團體是要跟議題對話，而國民黨卻用政治鬥爭角度在處理。

張廖萬堅強調，民進黨、國民黨都在基層宣講公投，很明顯看到國民黨宣講偷偷摸摸，但民進黨是正面宣戰，大方講明4個不同意的理由，現在道理也越講越明，鄉親都很有反應。可能國民黨認為4個公投都不會過，只好加大政治鬥爭。

張廖萬堅也說，政府的政策被挑戰，總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌當然會跳出來說明，說明也引起地方回想，大家都感受到民眾反應很熱，國民黨民調做起來冷冰冰才會說要停止審預算。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
54.04%45.96%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
51.24%48.76%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.4%59.6%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
52.61%47.39%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀