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特企／國泰攜手雲門　共創國際級經典舞作

▲「國泰藝術節」系列活動，最後一站跳進彰化縣政府大廳。（圖／雲門提供）
▲「國泰藝術節」系列活動，最後一站跳進彰化縣政府大廳。（圖／雲門提供）

本報訊

2021-11-30 14:29:45

面對疫情，讓我們一起用舞蹈療癒心靈！2021國泰藝術節—雲門舞集系列活動包括「來雲門跳舞」及「與雲門共舞」，從新北淡水雲門劇場出發，踏遍基隆、宜蘭、苗栗、台中、高雄等城市接力演出，28日在彰化畫下完美句點，把雲門劇場、體育館、香客餐廳、博物館、藝文中心及縣府大廳等化成表演場地，讓觀眾近距離就能欣賞國際級經典舞作！

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國泰連21年挺雲門推廣舞蹈藝術

連續21年，國泰金控攜手雲門深入台灣各地演出，企業與藝文團隊合作讓藝術種子在各地萌芽，已逾20萬人欣賞到國際級舞蹈或受到啟發。這次帶領國泰志工在彰化場協助量體溫、噴酒精及報到進場的洪淑緞經理表示，疫情期間能有這樣的演出，真的很令人感動，「從觀賞民眾熱烈的掌聲中，看到國泰金控長年支持雲門及舞蹈藝術的成果，真的與有榮焉。」

國泰藝術節深入各縣市，也吸引了宜蘭縣長林姿妙、彰化縣長王惠美等地方首長親臨，並與民眾席地而坐沉浸在舞蹈世界中；王惠美說，感謝國泰與雲門帶給民眾美好的藝術饗宴，「原來表演藝術不只在演藝廳，也可以跟民眾這麼接近！」

疫情當下巡演困難　珍惜得來不易機會

雲門藝術總監鄭宗龍表示，疫情讓巡演相對困難，雲門在不同公共場域演出，創造民眾接觸舞蹈的機會，感謝願意欣賞演出的每個人，「國泰與雲門將持續把舞蹈的快樂跟感動，分享給大家。」

雲門精心編排的精彩節目，讓民眾看得目不轉睛；舞者也跟現場觀眾原地互動，透過伸展肢體，一起共度美好舞蹈時光；觀眾雲小姐說，「看到雲門舞者力與美的結合，令人感動，而精心設計的互動，讓整場演出更活潑！」

觸動舞蹈因子 期待雲門常巡迴演出

參加台中場的賴先生，帶著全家來欣賞演出，早早就排隊等待入場，他說孩子知道可以看雲門演出非常開心，尤其是愛跳舞的兒子，欣賞時還常為看更清楚，不自覺的往前坐，「在現場，好像體內的舞蹈因子被觸動了！」太太則是特別喜歡有活力的雙人舞，全家人都希望雲門可以常來表演。

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