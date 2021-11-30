COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Uber Eats宣布年底香港停運　外送平台三分天下局勢不再

▲Uber Eats宣布年底將於香港終止營運，並將業務重心移至Uber 出行服務。（圖／美聯社／達志影像）
▲Uber Eats宣布年底將於香港終止營運，並將業務重心移至Uber 出行服務。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-30 14:11:01

全球疫情加速美食外送產業拓展速度，香港當局多次禁止餐廳內用，導致疫情失業的民眾多投身進入外送產業，然而距離平台獲利還有一段距離。綜合市占率、營收等全盤考慮過後，Uber今（30）日宣布，將於今年12月31日晚上11時59分終止Uber Eats平台在香港的運作，並表示該公司指會更專注於Uber在香港的服務，拓展Uber全球最大的Uber Taxi市場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Uber Eats宣布，在插旗香港五年後，公司作出了「艱難的決定」，將於2021年12月31日晚上11時59分終止Uber Eats平台在香港的運作。Uber Eats表示，目前的首要任務是為員工、送餐人員、合作餐廳及顧客提供支援，有賴他們的努力和信任，公司才能建立為港人送上美食的外送平台，並衷心感謝各位的支持。

綜合大數據分析平台Measurable AI與第三方平台App Annie數據顯示，在香港外送平台競爭中，佔據市場的三大外送平台分別是foodpanda、Deliveroo（戶戶送）及Uber eats，今年4月的活躍用戶人數分別約127.33萬、62.53萬及28.94萬，其中Foodpanda的獨家用戶占37%，遠超Deliveroo的17%和Uber Eats的12%。隨著疫情控制緩和，民眾能外出用餐，外送市場需求減少的情況下，Uber Eats選擇宣布撤港，原本三分天下的外送局勢也將有新的轉變。

▲有網友發現，foodpanda外送箱上的圖案，竟然有分「紅眼」和「黑眼」。（示意圖／foodpanda提供）
▲香港美食外送平台以foodpanda為大宗。（示意圖／foodpanda提供）


Uber Eats於2016年才正式插旗香港，相較於foodpanda和Deliveroo早在2014、2015年就進軍來說已晚人一步，不僅要搶餐廳、搶市佔，還得搶外送員。然而根據資料顯示，這三大美食外送平台都面臨著必須開源節流的困境，最為人知的就是在系統內調整外送員的分潤已降低成本，但是否能轉虧為盈還未知，香港foodpanda的外送員就因抗議薪資下調而發動罷工，並成功與資方協調補貼獎金方案。

Uber指出，在Uber Eats撤港後公司將會更專注於Uber在香港的出行平台服務，將持續投放資源融入香港的交通網路，拓展全球最大的Uber Taxi市場。相較於在香港市佔率較低的Uber Eats，Uber在全球經營的業務更加廣泛，香港互動市務商會創會會長方保僑就表示，Uber先前就收購了香港計程車平台HKTaxi，並認為將業務重心轉移發展潛力更大。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
54.04%45.96%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
51.24%48.76%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.4%59.6%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
52.61%47.39%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀