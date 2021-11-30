Uber Eats宣布年底香港停運　外送平台三分天下局勢不再

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綜合大數據分析平台Measurable AI與第三方平台App Annie數據顯示，在香港外送平台競爭中，佔據市場的三大外送平台分別是foodpanda、Deliveroo（戶戶送）及Uber eats，今年4月的活躍用戶人數分別約127.33萬、62.53萬及28.94萬，其中Foodpanda的獨家用戶占37%，遠超Deliveroo的17%和Uber Eats的12%。隨著疫情控制緩和，民眾能外出用餐，外送市場需求減少的情況下，Uber Eats選擇宣布撤港，原本三分天下的外送局勢也將有新的轉變。
Uber Eats於2016年才正式插旗香港，相較於foodpanda和Deliveroo早在2014、2015年就進軍來說已晚人一步，不僅要搶餐廳、搶市佔，還得搶外送員。然而根據資料顯示，這三大美食外送平台都面臨著必須開源節流的困境，最為人知的就是在系統內調整外送員的分潤已降低成本，但是否能轉虧為盈還未知，香港foodpanda的外送員就因抗議薪資下調而發動罷工，並成功與資方協調補貼獎金方案。
Uber指出，在Uber Eats撤港後公司將會更專注於Uber在香港的出行平台服務，將持續投放資源融入香港的交通網路，拓展全球最大的Uber Taxi市場。相較於在香港市佔率較低的Uber Eats，Uber在全球經營的業務更加廣泛，香港互動市務商會創會會長方保僑就表示，Uber先前就收購了香港計程車平台HKTaxi，並認為將業務重心轉移發展潛力更大。