5年躺著賺200萬！他工作爽睡「薪水照拿」 摸魚心法公開
部分上班族在工作繁忙之時，會藉由玩個手機、上廁所等方法，當個短暫的「薪水小偷」，但國外這名男子可就不一樣了！國外一名網友「Cynicusme」於知名網路論壇Reddit上表示，自己於2015年開始靠著「一招」躺著爽賺7萬美金（約新台幣194萬元），極致的偷懶方法也在網路上掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-30 14:29:12｜2021-11-30 15:03:19
國外一名網友「Cynicusme」於知名網路論壇Reddit上分享，表示他在2015年進到一間公司任職，職務是資料輸入的夜班工作，上班內容則是將訂單資料輸入至公司系統。但他透露在職訓練期間時，自己意外發現這份工作可透過程式自動化來取代人工操作。
然而因他並不會寫程式，故花了2個月的薪資請人幫忙，且因該份工作是在家上班，根本不會有人發現他做了什麼。等到他擁有了自動化程式後，每天僅需設定每小時輸入的訂單量，系統就會自行幫忙他完成工作，讓他可以盡情做自己的事，包括看電影、睡覺等等。
他還透露所待的部門員工只有3位，當有其他人準備超越他輸入訂單的速度時，他只要動動手指改變參數，就能繼續保持良好且第一的成績，優秀的工作績效讓他獲得了2次加薪機會，甚至還因此得到升遷至白天工作的機會，但因白天班需進公司，他便以「個性內向，適合現在職務」為由拒絕。
不過讓他遺憾的是，之後公司花了4年開發一款能夠取代該職務的程式，並給予了他遣散費，但因他工作成績優越，公司同意他保留筆電，且可隨時申請想要的職務。最後該名網友坦言，這幾年他躺著賺了7萬美金（約新台幣194萬元），而這件事至今為止他都沒向身邊的人透露，直到離職後才公開工作上的暗黑內幕。（編輯：陳雅雲）