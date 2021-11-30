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宏都拉斯大選邦誼恐生變？外交部：審慎因應強化溝通

▲宏都拉斯大選投票結束，外交部發言人歐江安表示，外交部通盤掌握、審慎因應並加強跟宏都拉斯朝野溝通。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲宏都拉斯大選投票結束，外交部發言人歐江安表示，外交部通盤掌握、審慎因應並加強跟宏都拉斯朝野溝通。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-11-30 14:29:46｜2021-11-30 14:31:00

宏都拉斯總統大選投票結束，票數領先的候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）曾表示若當選將與中國建交。外交部今（30）日表示，對於中國持續破壞友邦跟台灣的關係，外交部通盤掌握、審慎因應並加強跟宏都拉斯朝野溝通。

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外交部今日舉行線上記者會，媒體關注宏都拉斯選後邦誼是否會生變?外交部發言人歐江安表示，目前宏都拉斯國家選舉委員會仍未完成計票。外交部充分、密切且即時掌握開票結果，等結果確定後，將於第一時間對外說明相關資訊。

歐江安表示，中國持續透過雙邊及國際組織等管道，企圖壓縮台灣國際空間，以及破壞友邦跟台灣的外交關係，外交部即時並通盤掌握相關發展，也會審慎因應，並加強跟宏都拉斯朝野溝通，說明台灣才是宏都拉斯值得信賴的好朋友。

外交部表示，台宏建交80年，雙邊關係友好，已持續與宏都拉斯朝野各界人士、重要的友人強化溝通，未來不管誰當選宏都拉斯總統，政府都會在既有的良好基礎上，秉持踏實外交、互惠互利的精神，深化台宏邦誼。外交部會持續結合理念相近國家，共同協助宏都拉斯的國家發展，並在長年友好的基礎上，與宏國新政府深化合作，鞏固台宏邦誼。

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