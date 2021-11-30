徐旭東表態反台獨 謝金河揭「失言關鍵」：說比沒說還糟
遭中國大陸重罰後，遠東集團董事長徐旭東以「資深工業人」自稱投書媒體，強調自己和多數台灣人一樣，希望兩岸和平維持現狀，還說近年「逢中必反」的現象讓人憂心。對此，財訊傳媒董事長謝金河認為，「徐旭東說了比沒說還糟！」直言台灣企業界人士，沒有人敢對中國吭聲，只會對台灣的領導人撒野。
編輯中心/綜合報導
2021-11-30 14:23:20｜2021-11-30 14:55:56
謝金河今（30）日在臉書發文表示，被中國端上緑色台商的帽子、被罰處4.7億人民幣的遠東集團董事長徐旭東，保持緘默幾天後出來發言，說自己反對台獨，贊成維持現狀。謝金河認為，「其實，大多數的台灣人都希望維持現狀，我們的名字叫中華民國，是中國不讓大家維持現狀。」
謝金河進一步指出，徐旭東話在這裡打住其實就夠了，但徐旭東還加碼，批評台灣「逢中必反」，說台灣的政府忙著四大公投，對台灣的經濟政策缺乏討論。謝金河反駁，「相對來看，中國是『逢台必壓』，除了極盡全力在國際壓縮台灣的生存空間，軍機也一直盤旋在台灣的上空。」
謝金河直言，很多企業界老闆都說，叫小英不要搞台獨，招惹中國。殊不知，小英總統始終都說中華民國台灣或中華民國在台灣，這是維持現狀的論述。「但中國只有一個中國原則，台灣永遠都是中國不可分割的一部分。企業界人士遇到這些最核心問題，沒有人敢吭聲，只會對台灣的領導人撒野。」
謝金河認為，公共議題讓政黨訴求理念，這也是台灣獨有的權利，無須多加指責。謝金河最後更透露自己曾對國台辦主任劉結一當面陳詞，「兩岸關係像北風，太陽，如果中國大陸懂得用溫暖的陽光照射台灣，台灣人的衣服全脫了；但現在一直刮北風，當然台灣人民衣服愈拉愈緊」。強調徐旭東這次的表態沒有加分。（編輯：倪浩軒）