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蕭安芳主任說明，在急診時排除腦震盪的可能後，再經頸椎X光檢查，發現該患者的頸椎由正常的C形曲線，變成挺直的狀態，是典型的「揮鞭症候群」，即因巨大外力造成頸椎附近的肌腱、韌帶、肌肉及神經血管等軟組織拉傷。
因症狀影響到病患日常生活，建議施做自體血小板增生療法（PRP）合併物理治療，以快速修復頸椎軟組織並恢復頸椎的穩定性。
自體血小板增生療法 多數施打一次預後佳
蕭安芳主任說，增生療法在台灣的發展越來越蓬勃，是一種刺激身體軟組織（包括肌肉、肌腱、韌帶及關節軟骨）重新修復的療法。增生療法的注射溶液分為高濃度葡萄糖水和自體血小板（PRP）兩種，高濃度葡萄糖水的增生療法通常需每月施打一次，連續六個月才算完整療程；而自體血小板的增生療法大多只要施打一次即可。尤其對急性「揮鞭症候群」的患者，自體血小板增生療法是較佳的選擇。
高強度碰撞性運動 出現不適應立即就醫
在復健部門診中，最常見的揮鞭症候群患者，是開車在路上冷不防地被後車追撞，通常車損不是很嚴重，但卻被撞出頸椎的傷害，這樣的傷有時不會立即出現症狀，大部分會在受傷24至48小時內發生頭暈、耳鳴、頸部疼痛、噁心嘔吐、甚至焦慮失眠等症狀，因均屬非特異性症狀，故常常被延遲診斷，或被當成心理問題治療。
蕭安芳主任提醒，一旦出現相關症狀首先要診斷是否為腦震盪，經排除腦震盪但相關症狀未緩解時，就值得懷疑是否為頸椎揮鞭症候群，宜及早尋求復健醫師做進一步診療，以免病情惡化。
資料來源：健康醫療網 開車被後車追撞頭暈、想吐 當心「揮鞭症候群」上身
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