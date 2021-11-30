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日本文仁親王56歲記者會　斥婚事報導不實、令真子受傷害

▲日本秋篠宮文仁親王迎來56歲生日。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本秋篠宮文仁親王迎來56歲生日。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-30 14:40:33｜2021-11-30 14:40:40

11月30日是日本秋篠宮文仁親王56歲生日，他於生辰前在東京赤坂御用地的赤坂東邸舉行記者會，期間談到長女真子公主（現為小室真子），認為在美國開始新生活，對真子和小室圭而言是最好的模式，並批評部分報章媒體的不實報導為女兒帶來傷害，強調不會輕易原諒這些惡意中傷的行為。

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根據《日本放送協會》(NHK)報導，文仁親王表示，對於真子結婚時未照慣例舉行皇室儀式，原因之一是小室圭未能就其母親的金錢糾紛，做出令多數人能接受的說明，令公眾對此事感到不安，對於給民眾帶來困擾，文仁親王覺得抱歉，而女兒結婚儀式的安排，也令人有皇室的活動和儀式可以輕易改變的印象。  

文仁親王也說，真子還是公主時，總是以皇族公務為優先，後來出嫁，自己只希望女兒能平安健康的活下去就好，帶著這種心情送走女兒，希望他們在美國能開始新生活，這對他們而言是最好的選擇。

對於真子臨時取消結婚記者會的答問，文仁親王回應，他們一家確實曾想舉行雙向記者會，並讓小室圭親口說明母親的金錢糾紛，但真子的創傷後壓力症候群讓事情變得比較困難。至於部分報章媒體的不實報導，導致真子患上創傷後壓力症候群，文仁親王強調，絕不允許誹謗中傷，對於和事實不符的報導，有必要制訂一套標準，讓皇室可以在必要時進行反駁。


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