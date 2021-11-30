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竹縣府邀青年討論大新竹合併 縣長楊文科傾聽青年想法

▲新竹縣政府邀青年討論大新竹合併議題，縣長楊文科傾聽青年想法。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣政府邀青年討論大新竹合併議題，縣長楊文科傾聽青年想法。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-11-30 14:41:25

新竹縣政府在11月27、28日連兩天在明新科技大學辦理「青年公共論壇」，邀請相關學者辦理演講與課程，培養青年增加關注公共議題，其中也讓青年以「大新竹合併」議題，來抽籤正反方辯論題目，近50位關心地方公共議題青年學子彼此熱烈對談，新竹縣長楊文科也親自前來參與，他強調，要盼望未來，年輕人就要積極參與社會運動，非常感謝每一位年輕人所提出的意見，都是給新竹縣最寶貴的禮物，縣府未來持續積極提供管道，讓青年人的聲音得以發聲!

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現場青年們也向楊文科，針對教育城鄉發展不均、交通、大新竹合併優缺點等議題犀利地提問。楊文科正面接招，一一答覆。楊文科表示，他當首長首先專注長期規劃、要務實，切莫「自以為天選之人，這不是人民之福！」，要虛心傾聽、溝通，他認為基礎建設沒做好，其他不用談，他上任以來積極推動五支箭、十大交通建設等，同時透過開源節流，招商引資竹北遠百、影城BOT等財務操作，2年已經還債逾118億元，減債比率全國縣市第一，不債留子孫，這些政策不是一蹴可幾，也非肉眼可見般光鮮亮麗的政策，但攸關下代子孫發展「他就要做到底！」，相信能逐漸改善過去陳年老問題。

當被青年問及竹竹合併會有甚麼實際的改變時，楊文科表示，若能成為第七都，他相信一定可以為民眾帶來更多福祉，但是「就連娶親都要先談戀愛花時間」，何況是縣市合併，強調「強摘的果子不會甜」，他認為蔡總統所說的「要考慮法制面的配套措施」說得很對，不管是下修「地方制度法」的人口門檻或發動行政區劃法由上而下推動，都要讓民眾有更多討論機會，與審慎評估其他因素，這起碼花上好幾年的時間，匆促在短短時間合併，只會為民眾帶來更多問題。

本次參與的青年之一啟英高中林同學為新豐鄉人，由於期望自己對公共議題更加深入了解，因此報名參與該活動，他表示，在縣市合併辯論議題中他為反方，認為在升格直轄市後，首先要面對國立高中、醫院都要改為市立，所增加經費以及暴增的人事費將是一挑戰，鄉鎮市公所將變成區公所，靠官派的區長，地方民眾的需求與聲音恐更不易被聽見，資源也會集中投入在黃金區，導致尖石、五峰等偏鄉地區更加落後，再者以全國來看，台灣幅員不大卻有7個直轄市，也讓人十分懷疑是否有必要性。

「體驗到辯論很有趣!」中央大學大學甘同學笑稱，他身為新竹縣民，由於對大新竹合併議題十分感興趣，便自主報名參加。他說，這兩天學到公共政策議題思考、辯論會技巧與規則等收獲良多，而在合併辯論時他站正方，認為在交通議題上交通堵塞，跨頭前溪橋等建設是新竹縣市民眾值得好好思考的問題，也期望縣府增加舉辦類似活動，讓新竹的青年族群投入公共議題中!

新竹縣政府教育處表示，本次青年公共論壇邀請中國文化大學李孔智專任教授、國立台北教育大學莊淇銘教授、中華大學行政管理學系張筵儀副教授帶來精采演講與課程，以及由竹北國際青年商會附設健言社帶來「辯論規則與議題研擬」課程，並安排辯論會，希望讓青年藉由公務事務之實際辯論參與，重新審視所處之社會環境、解讀問題、梳理社會議題背後的結構性因素。

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