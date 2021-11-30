竹縣府邀青年討論大新竹合併 縣長楊文科傾聽青年想法

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當被青年問及竹竹合併會有甚麼實際的改變時，楊文科表示，若能成為第七都，他相信一定可以為民眾帶來更多福祉，但是「就連娶親都要先談戀愛花時間」，何況是縣市合併，強調「強摘的果子不會甜」，他認為蔡總統所說的「要考慮法制面的配套措施」說得很對，不管是下修「地方制度法」的人口門檻或發動行政區劃法由上而下推動，都要讓民眾有更多討論機會，與審慎評估其他因素，這起碼花上好幾年的時間，匆促在短短時間合併，只會為民眾帶來更多問題。
本次參與的青年之一啟英高中林同學為新豐鄉人，由於期望自己對公共議題更加深入了解，因此報名參與該活動，他表示，在縣市合併辯論議題中他為反方，認為在升格直轄市後，首先要面對國立高中、醫院都要改為市立，所增加經費以及暴增的人事費將是一挑戰，鄉鎮市公所將變成區公所，靠官派的區長，地方民眾的需求與聲音恐更不易被聽見，資源也會集中投入在黃金區，導致尖石、五峰等偏鄉地區更加落後，再者以全國來看，台灣幅員不大卻有7個直轄市，也讓人十分懷疑是否有必要性。
「體驗到辯論很有趣!」中央大學大學甘同學笑稱，他身為新竹縣民，由於對大新竹合併議題十分感興趣，便自主報名參加。他說，這兩天學到公共政策議題思考、辯論會技巧與規則等收獲良多，而在合併辯論時他站正方，認為在交通議題上交通堵塞，跨頭前溪橋等建設是新竹縣市民眾值得好好思考的問題，也期望縣府增加舉辦類似活動，讓新竹的青年族群投入公共議題中!
新竹縣政府教育處表示，本次青年公共論壇邀請中國文化大學李孔智專任教授、國立台北教育大學莊淇銘教授、中華大學行政管理學系張筵儀副教授帶來精采演講與課程，以及由竹北國際青年商會附設健言社帶來「辯論規則與議題研擬」課程，並安排辯論會，希望讓青年藉由公務事務之實際辯論參與，重新審視所處之社會環境、解讀問題、梳理社會議題背後的結構性因素。