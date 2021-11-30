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日本首例！30歲男子從納米比亞入境、採檢確診Omicron

▲30歲男子從納米比亞入境日本、採檢確診Omicron。（圖／美聯社／達志影像）
▲30歲男子從納米比亞入境日本、採檢確診Omicron。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 15:05:02｜2021-11-30 15:11:17

本月28日，一名30多歲男子，搭機從納米比亞入境日本，被診斷出確診新冠肺炎(COVID-19)，由於日本當局近日，為防範新變異株Omicron入侵，首相岸田文雄於29日宣布，自30日0時起，全面停止開放外國人入境日本，暫定實施一個月。而該名確診男子，已被確認確診Omicron變種病毒，也是日本出現的首例Omicron確診者。

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據外媒《共同社》報導，該名年約30歲的男子，28日從納米比亞搭機入境日本，於成田機場確診新冠肺炎，日本當局將該名男子的檢體樣本，送交傳染病研究所進行基因定序，確認該男子確診Omicron。目前該名男子正在檢疫所隔離，所幸與他同行的2名家人，採檢後為陰性。

據了解，為防止新變種病毒Omicron入侵，日本自27日起，已強化邊境措施，並要求從南非、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、波札那、尚比亞、馬拉威、莫三比克等9個國家入境的日本公民，需在指定的旅館內隔離10天。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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