東南水泥廠怪手司機遭活埋 勞工局勒令停工最高可罰30萬
東南水泥高雄楠梓舊廠拆除工程今(30)日上午發生工安意外，一名工人跟一台怪手一起被掩埋，受困其中，被活埋的怪手司機經送醫急救後無效宣告死亡。高雄市副市長林欽榮立即趕赴東南水泥廠區除立即要求廠商停工外，也將調查意外原因，且後續將依職安法令裁罰3~30萬，並追究相關刑責，直到徹底改善才能再進行工程。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-30 15:05:33
高雄市警察局楠梓分局後勁派出所今天中午12時25分，接獲仁武分局通報於由炯德營造股份有限公司於高楠公路3巷1號承造東南水泥廠拆除工程，拆除作業之破碎機翁姓司機被鄰近準備拆除之噴霧塔因倒塌壓住被困駕駛室內，人員已救出送榮民總醫院急救，惟仍不治。
勞工局勞動檢查處接獲消息，局長周登春隨即與副市長林欽榮趕往現場，初步檢查發現，拆除作業時未控制拆除物之穩定性，導致破碎機被倒塌構造物撞擊，研判可能是致災原因，已通知施工廠商拆除作業停工，後續將依職安法令裁罰3~30萬，並追究相關刑責。
勞工局強調，為保障廣大勞工朋友作業安全，勞檢處特別呼籲對於雇主於拆除構造物時，拆除進行中，應隨時注意控制拆除構造物之穩定性及拆除順序。勞檢處將持續加強勞動監督檢查，嚴格要求施工業者設置安全設施，防止類似職業災害之發生，企業或勞工朋友若需安全衛生及防災協助。