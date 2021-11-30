晚1年買房會怎樣？全台都會區這裡最慘 貴百萬坪數還縮水

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另外，畢務潔指出，新北市雖然價格略漲3％，但是坪數也有2％左右的提升，跟各都相比為較正常的縣市，主因是新北市幅員廣大，還是有許多像是淡水、鶯歌1至2字頭低價區塊，漲幅沒有那麼明顯，民眾還可以往外圍區塊買到較大坪數。
另一方面，桃園今年交易量能還是集中在桃園市、中壢等傳統熱區，不過一樣在像是航空城公共建設議題以及指標重劃區拉抬買氣，帶動整體房市成交狀況，成交總價中位數來到800萬元，比去年漲約10％。
新竹縣市今年房價飆漲不是新聞，畢務潔指出，本次調查六都加上新竹縣市中，漲幅最大的就在新竹市，晚一年買房單價就差122萬，但坪數縮水幅度也是全台之冠，竟有12.3％，可見要在新竹買房有三越，「越來越難，買的越來越貴，住的是越來越小。」
台中今年迎來首條捷運綠線正式通車，帶動市區房市話題，畢務潔說，今年台中市房價以較去年成長約13％，除市區外，這波房市之熱也燒到外圍「山海線」，海線包括清水、沙鹿房市交易熱，不少大型造鎮新建案進場，也帶動區域交易狀況，山線部分過去台中縣縣政中心的豐原區，今年中古屋交易熱絡，甚至傳出部分屋齡近30年的產品，經過整理有望成交站上2字頭，逼近去年新成屋房價，令人咋舌。
南台灣今年房市關鍵字只有三個字「台積電」，護國神山設廠台南科學園區及高雄楠梓五輕等消息一出，建商、屋主看「積」不可失，狂喊漲房價「一日三市」的情形不斷，雖目前兩地總價中位數還尚在6百餘萬元，全台各大都會區最低，但未來補漲可能性不容小覷。