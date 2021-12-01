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買不到暖暖包別哭！暖手寶銷量飆5倍　保暖兼當行動電源

▲充電發熱的暖手寶、暖蛋，近來多了手電筒、行動電源等附加功能，藉此搶佔暖暖包的市場需求。（圖／PChome 24h購物提供）
▲充電發熱的暖手寶、暖蛋，近來多了手電筒、行動電源等附加功能，藉此搶佔暖暖包的市場需求。（圖／PChome 24h購物提供）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-01 07:30:00

12月剛開始大陸冷氣團就來報到，今（1）日全台急凍冷颼颼！除了厚厚大衣穿上身，可局部保暖的暖暖包、暖手寶需求同樣大增。PChome 24h購物、樂天市場觀察發現，近年暖手寶、暖蛋逐漸打開市場，推估除與市面上暖暖包缺貨有關，另一方面暖手寶延伸出附加功能，例如手電筒、行動電源，都是吸引消費者轉向購買的關鍵，銷量較去年同期大幅成長3~5成，《NOWnews》盤點5大人氣暖手寶，並且進一步分析熱賣原因，有意入手的讀者別錯過。

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靠充電發熱的暖手寶近期買氣熱絡，根據PChome 24h購物觀察指出，11月入冬至今，站上暖蛋、暖手寶銷量已較去年同期成長突破5倍，可重複使用的暖手寶成為冬季銷售趨勢，其中以造型輕巧、高效速熱、可當行動電源使用的暖手寶最受青睞，主要價格帶落在500元至1000元。
 
盤點PChome 24h購物站上5大熱賣暖手商品，主打5秒快速發熱的KINYO充電式暖暖寶登上銷售第1名，具高溫、低溫兩檔溫度調節，採用USB Type-C充電，品牌宣稱在低溫模式下，續航力可達3.5小時。

▲PChome 24h購物銷售第1名：KINYO充電式暖暖寶，特價599元，主打5秒快速發熱，加上美型助攻奪下冠軍。（圖／PChome 24h購物提供）
▲PChome 24h購物銷售第1名：KINYO充電式暖暖寶，特價599元，主打5秒快速發熱，加上美型助攻奪下冠軍。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物近期銷售第2名是二合一兩用SB暖手寶，除了暖手，也能當作行動電源使用，附加功能推動之下攻進榜單。有趣的是PChome 24h購物第4名與樂天市場銷售冠軍相同，不過樂天市場特價499元，一舉衝上該站暖手寶銷售冠軍。

▲PChome 24h購物銷售第2名：二合一兩用SB暖手寶，特價499元，可當行動電源使用。（圖／PChome 24h購物提供）
▲PChome 24h購物銷售第2名：二合一兩用SB暖手寶，特價499元，可當行動電源使用。（圖／PChome 24h購物提供）


▲PChome 24h購物銷售第3名：DAYA 極地萌寵隨身暖手寶-企鵝，特價890元，有多款寵物造型，以呆萌設計位居第3。（圖／PChome 24h購物提供）
▲PChome 24h購物銷售第3名：DAYA 極地萌寵隨身暖手寶-企鵝，特價890元，有多款寵物造型，以呆萌設計位居第3。（圖／PChome 24h購物提供）


▲PChome 24h購物銷售第5名：USB充電暖絨寶，特價538元，採用法蘭絨材質，成為近期榜上黑馬之一。（圖／PChome 24h購物提供）
▲PChome 24h購物銷售第5名：USB充電暖絨寶，特價538元，採用法蘭絨材質，成為近期榜上黑馬之一。（圖／PChome 24h購物提供）


樂天市場表示，自11月中旬以來，暖暖包站上居家生活銷售排行冠軍，不過體積小、靠電發熱的暖手寶，也逐漸成為消費者選購標的，銷量較去年同期增加約30%，從銷售數據中可發現，除了發熱保暖，消費者也很注重附加功能，兼具行動電源且外型有設計感的商品，佔整體銷售約2成。

目前站上賣最好的是馬卡龍熱敷掛繩速暖寶，也是PChome 24h購物站上銷售第4名，主打5秒快速發熱、兩段溫控，另外多了掛繩、液晶顯示溫度、行動電源等附加功能，外觀走質感美型路線，因此很受女性客層青睞。

▲樂天市場銷售第1名(同PChome 24h購物銷售第4名)：馬卡龍熱敷掛繩速暖寶特價499元，快速發熱、兩段溫控、附加行動電源功能，並會顯示溫度，高CP值奪冠。（圖／樂天市場提供）
▲樂天市場銷售第1名(同PChome 24h購物銷售第4名)：馬卡龍熱敷掛繩速暖寶特價499元，5秒快速發熱、兩段溫控、附加行動電源功能，並會顯示溫度，高CP值奪冠。（圖／樂天市場提供）


另一款護頸暖手儀奪下站上銷售第2名，採環繞式設計，可多角度彎動，適合掛在脖子上，也能用於膝蓋、手部取暖。
 

▲樂天市場銷售第2名：多角度護頸暖手儀799元。（圖／樂天市場提供）
▲樂天市場銷售第2名：多角度護頸暖手儀799元。（圖／樂天市場提供）
 
▲樂天市場銷售第3名：Hippowecan液晶顯示暖手寶特價349元，結合LED手電筒，內建10000mAh大電量。（圖／樂天市場提供）
▲樂天市場銷售第3名：Hippowecan液晶顯示暖手寶特價349元，結合LED手電筒，內建10000mAh大電量。（圖／樂天市場提供）


▲樂天市場銷售第4名：迷你萌寵樂團暖手寶特價849元，8秒加熱、2段溫控，可當行動電源。（圖／樂天市場提供）
▲樂天市場銷售第4名：迷你萌寵樂團暖手寶特價849元，8秒加熱、2段溫控，可當行動電源。（圖／樂天市場提供）
▲樂天市場銷售第5名：復古USB充電暖手寶特價699元，外型復古，也能當作行動電源。（圖／樂天市場提供）
▲樂天市場銷售第5名：復古USB充電暖手寶特價699元，外型復古，也能當作行動電源。（圖／樂天市場提供）

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