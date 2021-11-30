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莫德納CEO：Omicron變種恐令現有疫苗效力顯著下滑

莫德納CEO：Omicron變種恐令現有疫苗效力顯著下滑
莫德納CEO：Omicron變種恐令現有疫苗效力顯著下滑

MoneyDJ理財網

2021-11-30 18:52:26


MoneyDJ新聞 2021-11-30 15:20:54 記者 賴宏昌 報導

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英國金融時報週二(11月30日)報導，莫德納(Moderna, Inc.)執行長(CEO)Stephane Bancel受訪時透露，科學家們認為，Omicron變種新冠病毒可能導致現有的新型冠狀病毒(COVID-19)疫苗效力顯著下滑，相關數據以及Omicron是否會導致嚴重疾病、應該會在兩週內明朗化。

Bancel指出，大多數專家原先認為，一兩年內這種高度突變的變種病毒應該不會出現。他說，莫德納可在明年夏季生產出十億劑專門鎖定Omicron變種的新冠疫苗，但若將整個產能轉移過來可能過於冒險，因為其他變種尚未消失。

莫德納(MRNA.US)週一大漲11.80%、收368.51美元，創9月30日以來收盤新高，連續第2個交易日漲幅達兩位數，盤後續漲1.71%至374.82美元。

CNBC週一報導，Bancel表示，莫德納可以更快速地備妥更高劑量的新冠疫苗加強注射劑，但鎖定Omicron變種的疫苗則需數個月時間才能大量出貨。

Bancel認為，大多數在過去7-10天允許南非直飛班機降落的國家已經有他們可能不知道的Omicron確診病例。

根據Worldometer公布的數據，南非COVID-19新增確診病例7日移動平均值11月29日報2,255例、較11月5日的259例暴增771%。

截至台北時間週二下午3時9分為止，標準普爾500指數期貨下跌0.78%至4,614.50點，稍早最低跌至4,582.00點、跌幅達1.5%。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。




資料來源-MoneyDJ理財網

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