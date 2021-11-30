重唱「蘇打綠」舊專輯！青峰談合約糾紛：是場核爆

魚丁糸（蘇打綠）即將在明年2月19日、20日於台北小巨蛋舉行「池堂影夜」演唱會，而他們於今（30）日舉辦演唱會記者會，此次露面是他們與林暐哲的版權糾紛結束後首度公開現身，他們也以「核爆」去形容這段經歷。
記者吳雨婕/台北報導
2021-11-30 16:16:02
除了宣布開唱喜訊外，他們也加碼曝光要把過去的專輯重唱，推出復刻版專輯，同時也會有新歌，青峰形容：「有種從冷凍庫拿出卵子的感覺，我們6個人都存了很多生命，讓他（歌曲）真正的誕生。」他們更透露，這次重錄的歌曲100首起跳，讓歌迷更加期待。
被問到演唱16年前的歌會不會不太習慣，青峰開玩笑的說：「起碼錄音前一定要睡飽。」他坦言在還沒正式錄復刻歌曲前，一直有力不從心的感覺，直到錄完了蘇打綠第一張專輯的第一首歌，「錄完後覺得很快樂，一開始很沉重，而且當初的和聲我以為忘記怎麼唱了，只好用現在的感覺去唱，沒想到竟然跟當初一樣。」
青峰透露在錄製復刻歌曲《回車諾比的夢》時，有鼻酸的感覺，因為裡頭有許多珍貴的東西，「其實這首歌要描寫車諾比事件有許多老人堅持待在家園的感受，就像是他們（團員）待在我身邊，但他們也不一定很了解我，不去理解我也是一種保護。」一段話似在暗喻先前蘇打綠與林暐哲的合約糾紛，雖然最後以林暐哲撤告收場，但依舊讓他們受到傷害，青峰表示：「就像是音樂是我的家，然後經歷了一場核爆。」