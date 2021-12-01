金裕貞《五月》飆「怪物演技」　前輩韓智慧壓力超大

韓國童星演技精湛，常成為大人版演員的壓力！緯來戲劇台將於12月1日晚間8點播出由金載沅、韓智慧、在喜主演的《五月的情海》；劇中，金裕貞飾演韓智慧的童年時期，當時金裕貞演技精湛，還有「怪物演技」之稱，讓韓智慧壓力不小；尤其，金裕貞與父親安內相的苦情互動，令人動容，堪稱是韓版阿信再現！
娛樂中心／綜合報導
2021-12-01 00:00:00
在《五月的情海》中，金裕貞飾演梁美京的女兒，本該有幸福的家庭，卻躲不過命運的捉弄，被迫離開生母，被貧窮的安內相扶養，安內相的老婆懷疑孩子是他在外頭偷情生的，所以自小苦待金裕貞，把她當奴隸使喚，從沒給她好臉色，所有家事她做，弟妹照顧她扛，任勞任怨，簡直就是韓版阿信。
金裕貞在劇中飾演熱愛大海的角色，一心嚮往造船業，小小年紀就會焊接，還與飾演金載沅童星的朴智彬發展出一段「焊工情緣」！在首爾出生從未在外地生活的金裕貞，劇中講得一口全羅道方言，從不會說方言的金裕貞透過向老師學習，勤學之下講得很自然又道地，讓人以為她真是鄉下來的孩子。
在拍攝時，導演一聲令下「抓住你的情緒」，讓金裕貞與朴建泰拍攝併肩而坐的愛情戲時，瞬間淚流滿面，精湛的演出還被稱為是『最佳女主角』。金裕貞說，希望自己能成為讓不看電視的人特別打開電視看她演戲的女演員；當時才13歲的金裕貞從童星時代就開始站穩腳步。
《五月的情海》收視率突破25%，有神劇之稱，金裕貞也以此劇獲得MBC最佳女童星獎，帶給飾演長大後她的韓智慧不小壓力。（編輯：楊穎軒）