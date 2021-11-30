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誰當選最有助提高生育率？林靜儀滅火、陳學聖提油

▲林靜儀今到大肚市場拜票，被媒體問及「生育率提高」爭議，表示總統那天「是詼諧的聊這件事情」。（圖／林靜儀總部提供，2021.11.30）
▲林靜儀今到大肚市場拜票，被媒體問及「生育率提高」爭議，表示總統那天「是詼諧的聊這件事情」。（圖／林靜儀總部提供，2021.11.30）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-30 16:17:56｜2021-11-30 16:18:32

總統蔡英文3天前為立委補選候選人林靜儀助選，指她若當選，中二選區生育率會大大提高，各界嘩然。前立委陳學聖認為，林靜儀對手顏家才是生育率榜樣，被網友狂酸，陳學聖今再強調「顏家的早熟早婚並沒有增加社會困擾」。林靜儀則是出面圓場，說總統那天是「開玩笑的口吻啦！」

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總統蔡英文27日在台中出席公投說明會時，提到中二選區立委補選，如果林靜儀醫師當選「相信台中第二選區的生育率一定會大大的提高」，引起各界嘩然。藍營罵蔡英文拿少子化的國安危機愚民，還挖苦蔡配合林靜儀擔任不分區立委時說的10大驚句之一：「晚上10點後早點去睡，一方面解決缺電問題，二方面解決少子女化」。
 

▲陳學聖今續在臉書指顏家是生育榜樣、早熟早婚並沒增加社會困擾。（圖／陳學聖臉書，2021.11.29）
▲陳學聖今續在臉書指顏家是生育榜樣、早熟早婚並沒增加社會困擾。（圖／陳學聖臉書，2021.11.30）
前國民黨立委陳學聖昨在臉書指顏寬恒家族有「優良傳統」，並推薦「蔡英文要想讓中二選區生育率提升，顏家才是最好的榜樣。」引起網友出征「是在鼓勵未成年早生貴子？」、「一家子都讓別人家的女兒未婚懷孕，到底有什麼好驕傲？」還有網友酸說「顏家到底得罪了你什麼，才落得如此被消遣的下場？」

陳學聖不畏戰今再發文：「最起碼，顏家的早熟早婚，並沒有增加社會困擾，而家人還比一般人更早要學習夫妻、上下、平行輩的相互對待，很不容易。」還說「這是一門大家都有的功課，顏家只是提早上課了！」並向顏家致歉「這次風波，意外掃到顏家，很過意不去。」再度被網友酸，問他是否懂「16歲以下發生性行為是非法的」、「如果你女兒高中就大肚子，會開心嗎？」
 

▲林靜儀說拜票時常遇到接生過的小孩，是上天給的任務、很幸福的緣份。（圖／林靜儀臉書，2021.11.29）
▲林靜儀說拜票時常遇到接生過的小孩，是上天給的任務、很幸福的緣份。（圖／林靜儀臉書，2021.11.30）
蔡英文一句話燒到失焦，「當選將提高生育率」的主角林靜儀，今早受訪時表示：「總統在演說時，是詼諧的聊這件事情，是一個開玩笑的口吻啦！」她說在場者有她的老師李茂盛、還有很多婦產科醫師，總統才會這麼說。

林靜儀試圖將議題拉回正軌，她指出，這些日子在地方走、跑行程，常遇到自己接生過的小孩：「上天給的任務是很幸運、很幸福的緣份，很高興曾經以醫師的身分可以照顧這麼多家庭，是我很感恩的事情。」
 

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