Omicron新冠變異株如何出現？ 中國提出3大可能
隨著新冠病毒的變種株Omicron入侵國家越來越多，各國除了加強邊境管制外，也針對全新變異株進行研究，世界衛生組織於26日率先將其定義為第五種關切變異株，取名為「Omicron變異株」，而中國國家衛健委則推測Omicron變異株出現的3種可能原因，並強調「變異株的發現地不一定是起源地」，指出Omicron雖在南非首先發現，不代表這個病毒是在南非演變形成的。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-30 16:13:31
中國國家衛健委29日於官方網站發布一篇「權威解答」，內文指出Omicron變異株出現短短2周就成為南非豪登省新冠感染病例的絕對優勢變異株，並推測Omicron變異株出現的三種可能包含「免疫缺陷患者感染新冠病毒後，於患者體內經歷較長時間的進化累積了大量突變，通過偶然機會傳播」、「某種動物群體感染病毒，在動物群體傳播過程中發生適應性進化，突變速率高於人類並溢出傳染到人類」和「該變異株在新冠病毒基因組變異監測落後的國家或地區持續流行了很長時間，由於監測能力不足，其進化的中間代次病毒未能被及時發現」。
中國國家衛健委指出，Omicron變異株同時具有前4個變異株Alpha、Beta、Gamma和Delta刺突蛋白的重要氨基酸突變位點，包括增強細胞受體親和力和病毒複製能力的突變位點，且突變疊加可能降低部分抗體藥物對此變異株的保護效力，至於Omicron變異株傳播力、免疫逃逸能力與現有疫苗的效力等數據則有待進一步研究。
此外，WHO與中國國家衛健委均建議，即使已接受完整疫苗接種，想要阻斷病毒傳染或預防感染的最好方式仍是配戴口罩，於公共場所至少保持1公尺距離、保持手部清潔、做好室內通風，同時應避免去通風不良或擁擠的地方，減少非必要出入境。
※【NOWnews 今日新聞
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