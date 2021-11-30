放慢腳步喝咖啡、品甜點 到「小森時光」感受杉林慢步調
在高市府農業局「區域資源整合根留農村計畫」的支持下，隱身在高雄市杉林大愛園區巷弄間的築夢新故鄉小森時光，運用四季花卉及文化特色結合在地農產，發展出具有地方文化特色的農村料理及美學空間，是遊客到訪杉林地區，午後時光用餐的絕佳選擇。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-30 17:02:33
小森時光於11月26日開幕，營業時間為每週五、六、日，早上11點至下午5點，提供以在地食材製作的美味早午餐以及甜點飲料，不限時的用餐空間，讓來到杉林的旅客盡情享受悠閒時光。
築夢新故鄉小森時光，注重食品安全，產品選用健康、天然食材製作而成，多數食材與在地小農合作，配合鄉村時令農產推出季節限定餐點，今年推出貓掌鳳梨酥，想法來自於早在園區設立之際，就定居在協會門外的貓咪，多年來儼然成為協會的店貓，因此特別以貓元素製作產品，戶外空間也融入貓主題，改造窯造型，搭配拍照手板讓遊客在打卡，達到網路宣傳效果。
除了餐點販售之外，協會結合杉林、美濃等鄰近區域特色，發展出四季的農村體驗式遊程，推動跨區小旅行。
農業局局長張清榮表示，農業局透過「農村再生計畫」與「區域整合根留農村計畫」之推動，導入青年的活力與創新思維，結合鄉村農業文化特色，融合地方物產開發餐點，發展餐飲服務產業，滿足旅客及在地居民的飲食需求，同時也增加農村就業機會，促進農村經濟收益。