冬天吃鍋夯韓風！電商五大韓式鍋物榜 冠軍沒吃過算外行
寒流一波波，熱呼呼的鍋物湯品成超夯美食。根據網路團購平台調查，近一個月鍋物湯品類銷量較上月成長2成；其中，口味較重的韓味辣牛肉湯拿下冠軍；另外，雞湯類型的鍋物也分別拿下熱銷榜第三與第五名。
記者賴志昶／台北報導
2021-12-03 07:30:00
天氣一變冷，各式鍋物湯品立刻成為消費者掃貨目標。根據486團購觀察，近一個月鍋物湯品類銷量較上月成長2成。盤點熱銷排行榜，486團購指出，台灣人喜歡吃辣，口味較重的韓味不二「普州辣牛肉湯」拿下冠軍；The Mugle韓式生活牛骨湯拿下第二名；內含整隻小春雞的夏林蔘雞湯拿下第三名；海鮮湯頭濃郁，搭配新鮮蛤蠣、蝦仁及韓式豆腐的「海鮮豆腐鍋」名列第四；內含整隻雞腿精燉而成的靜享「鮑魚干貝雞湯」則拿下鍋物湯品類別排行第五。
486團購表示，網友經常許願各式道地韓國風味，因此近日新闢「韓味不二」館，引進各式韓國飲品、拉麵、零食，甚至是韓式傳統調味醬，但最暢銷的還是各類韓式湯品。其中，近期鍋物銷售第2名為The Mugle韓式生活牛骨湯， 4包特價884元，平均每包僅221元，超高CP值的價格，讓民眾不用出門就能在家享用到韓式美食。
另一方面，網購平台樂天市場也觀察到，近兩周以來，「鍋底」、「火鍋料」等美食銷售量大幅成長，與去年同期相比增加了二倍。樂天市場也特別精選聚會鍋物美食，其中老神在在 瓦罐煨湯提供各式補湯，還以真空包裝，讓消費者直接省下煨煮的時間，原價2605元，特價1999元，金額直接下殺600餘元，確實是買到賺到！