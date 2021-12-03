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冬天吃鍋夯韓風！電商五大韓式鍋物榜　冠軍沒吃過算外行

▲486團購近期韓式鍋物銷售榜單中，The Mugle韓式生活牛骨湯名列第二。（圖／486團購提供）
▲486團購近期韓式鍋物銷售榜單中，The Mugle韓式生活牛骨湯名列第二。（圖／486團購提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-12-03 07:30:00

寒流一波波，熱呼呼的鍋物湯品成超夯美食。根據網路團購平台調查，近一個月鍋物湯品類銷量較上月成長2成；其中，口味較重的韓味辣牛肉湯拿下冠軍；另外，雞湯類型的鍋物也分別拿下熱銷榜第三與第五名。

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天氣一變冷，各式鍋物湯品立刻成為消費者掃貨目標。根據486團購觀察，近一個月鍋物湯品類銷量較上月成長2成。盤點熱銷排行榜，486團購指出，台灣人喜歡吃辣，口味較重的韓味不二「普州辣牛肉湯」拿下冠軍；The Mugle韓式生活牛骨湯拿下第二名；內含整隻小春雞的夏林蔘雞湯拿下第三名；海鮮湯頭濃郁，搭配新鮮蛤蠣、蝦仁及韓式豆腐的「海鮮豆腐鍋」名列第四；內含整隻雞腿精燉而成的靜享「鮑魚干貝雞湯」則拿下鍋物湯品類別排行第五。

▲486團購近期鍋物銷售第1名韓味不二普州辣牛肉湯，每包300g，每箱12包特價2199元免運費，平均每包183元。（圖／486團購提供）
▲486團購近期鍋物銷售第1名韓味不二普州辣牛肉湯，每包300g，每箱12包特價2199元免運費，平均每包183元。（圖／486團購提供）
486團購表示，網友經常許願各式道地韓國風味，因此近日新闢「韓味不二」館，引進各式韓國飲品、拉麵、零食，甚至是韓式傳統調味醬，但最暢銷的還是各類韓式湯品。其中，近期鍋物銷售第2名為The Mugle韓式生活牛骨湯， 4包特價884元，平均每包僅221元，超高CP值的價格，讓民眾不用出門就能在家享用到韓式美食。

另一方面，網購平台樂天市場也觀察到，近兩周以來，「鍋底」、「火鍋料」等美食銷售量大幅成長，與去年同期相比增加了二倍。樂天市場也特別精選聚會鍋物美食，其中老神在在 瓦罐煨湯提供各式補湯，還以真空包裝，讓消費者直接省下煨煮的時間，原價2605元，特價1999元，金額直接下殺600餘元，確實是買到賺到！

▲台灣樂天市場近期推出老神在在 瓦罐煨湯 人氣口味二十入免運組優惠，原價2605元，特價1999元。（圖／台灣樂天市場提供）
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