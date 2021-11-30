綠營公投座談：讓民眾獲得正確資訊　做出對國家最好決定

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鄭文燦致詞時，特別提到在他任內針對桃園海岸所提出各項保育政策，如制定海岸保護白皮書、成立海岸管理工程處、針對藻礁劃定三大保護區、推廣海洋環境教育與加強污染取締等，在市府努力下，桃園海岸生態也變得越來越好。
對於藻礁生態是否會因興建第三天然氣接收站而受影響，鄭文燦解釋，無論是大潭電廠或是三接，皆須經過嚴格的環評。其中三接在馬政府時期的開發面積高達232公頃。但在總統蔡英文任內為降低環境衝擊，提出「三接迴避替代修正方案」，除了以鏤空棧橋推延至海上接收天然氣，整體開發面積亦縮減成23公頃、避開藻礁區，對於生態影響最小。事實上大潭藻礁也沒有因為三接而消失，或是蓋一半而造成生態多樣性減少，反而增加更多。
鄭文燦重申三接議題立場，認為大潭藻礁跟三接目前不是零和遊戲，環境對策若做得好，兩者皆可共生共存，政府會盡最大努力，尋找對台灣最好、且兼具滿足國家能源轉型、供電穩定與生態維護的方案，請大家就三接遷離案投下不同意票。
李淳以台美經貿互動背景為題，分析美國之所以高度關切台灣是否開放萊豬，在於台灣是否願意展現於國際經貿體系中遵守貿易規則的態度。而民眾關心的食安問題，李淳指出，在2012年、2020年政府依照國人飲食習慣分別做了兩次風險評估，結論都是台灣可引用國際標準，且國際標準對台灣人而言並無食安風險。
李淳示警，若台灣不遵守國際經貿規則與義務，欲以民意而非國際規則決定產品進出口，將造成台灣經貿誠信大減，後續的經貿關係衝擊，台灣將是最大的受害者。在政府透過豬肉產品清楚標示、國產豬禁用萊劑等政策均得以確保民眾正確選擇下，國人應思考，反萊豬公投若通過，台灣將付出的負面代價是否值得？
曾文生則以台灣能源發展的歷史脈絡剖析核四與三接議題，直言台灣現有核電廠與蘭嶼核廢料儲存場選址，都是威權時代下產物，過程中人民並無選擇權利，在現今民主社會中不可能同意一座核電廠竟蓋在斷層之上。
曾文生也細數台灣能源轉型過程，強調三接對於天然氣供應的重要性，不只穩定北部的供氣供電，更是增氣減煤、減少空污不可或缺的要角。他更批評，三接選址在觀塘是國民黨執政時期的決策，當時馬政府劃定高達232公頃的開發面積，如今蔡政府已經縮減到23公頃，國民黨卻假借環保之名批評盡全力兼顧供電穩定、能源轉型及生態保護的民進黨政府，難以信服社會大眾。
詹順貴指出，在考量台灣能源發展時機、開發期程及現況，並經檢視不浚深、不回填的三接外推方案後，可確認此方案對藻礁生態系的影響，已盡可能降到最低。詹順貴也認為，三接外推方案已不再是環保與經濟的取捨拔河，而是藻礁生態系、減煤減空汙、遠離核廢料及核災夢魘等多元環保價值的最大化兼顧。
詹順貴強調，台灣能源轉型中，減煤是重中之重，也是2030年減碳目標的最優先路徑；而天然氣雖是化石燃料，但也是全面發展再生能源中重要的橋接性燃料，既然如此就不能沒有第三接收站，因此呼籲全民支持政府三接外推方案，三接遷離案應投下不同意。
邱威傑表示，近期社會中充斥許多關於核能的謠言或假消息，企圖扭轉社會主流的反核意識。但事實上歐盟從未將核能視為綠能、日本也沒有重新擁抱核能；且核廢料儲存迄今無論在國際上抑或是台灣，都還是無解難題。邱威傑希望民眾應勇於澄清這類不實訊息，並說服身邊親友，重啟核四案一定要蓋不同意。
吳怡農認為現階段公投制度最大問題，並非國民黨推動的公投綁大選議題，而是在於公投過程中有無高品質、且足夠時間的公眾討論與思辯過程。吳怡農分析，在國民黨提出的公投綁大選案主文當中，選擇的路徑將是公投成案後越快投票越好，吳怡農認為這將壓縮公民思辨公共政策的時間，對民主的進步並非好事。