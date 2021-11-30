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回應徐旭東「逢中必反」說　經濟部：投資台灣最安全

▲針對遠東集團董事長徐旭東投書媒體，表示近年「縫中必反」的現象讓人憂心。經濟部也回應指出，台灣是最安全穩定的投資環境，不會強迫企業作政治表態，會一視同仁協助企業投資台灣。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）
▲針對遠東集團董事長徐旭東投書媒體，表示近年「縫中必反」的現象讓人憂心。經濟部也回應指出，台灣是最安全穩定的投資環境，不會強迫企業作政治表態，會一視同仁協助企業投資台灣。（圖／記者許家禎攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-11-30 16:52:38

遠東集團在中國大陸當地投資的事業，遭對岸執法單位檢查違法違規，遭重罰約新台幣20億元左右。為此，遠東集團董事長徐旭東投書媒體，表示近年「縫中必反」的現象讓人憂心，希望兩岸維持現狀。為此，經濟部今（30）日回應指出，台灣是最安全穩定的投資環境，不會強迫企業作政治表態，會一視同仁協助企業投資台灣。

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徐旭東在投書內容中表示，對於兩岸關係，他希望兩岸和平，維持正常的交流與互動，他自己反對台獨、支持九二共識。提到中國大陸快速崛起，他說看看台灣社會，四大公投攻防成為當下焦點，明年又面臨九合一地方選舉，公投與選舉占據政治人物與官員們的注意力，缺乏對台灣經濟未來的討論。他很憂心也很著急，呼籲應對大陸市場有合理的認識與判斷，不該讓意識型態掛帥，凌駕一切。

針對徐旭東在媒體投書的議題，經濟部今日回應表示，台灣是最安全穩定的投資環境，投資台灣三大方案已累積將近一兆五千億，這是企業以實際行動肯定台灣的成果。

經濟部歡迎並協助廠商持續投資台灣，原本期限只到年底的投資台灣方案，未來也會朝延長或加碼方式研議。樂見更多企業加大力道投資台灣，台灣政府不會強迫企業作政治表態，將會一視同仁，協助企業投資台灣。

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