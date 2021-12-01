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回歸《黃金》！女星笑「八點檔都一次就中」　生育率超高

▲《娛樂超skr》直擊《黃金歲月》，賴慧如笑說看到skr就會被打開笑穴。（圖／民視提供）
▲《娛樂超skr》直擊《黃金歲月》，賴慧如笑說看到skr就會被打開笑穴。（圖／民視提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-12-01 01:00:00

民視娛樂節目《娛樂超skr》日前直擊八點檔《黃金歲月》拍攝現場，剛好是賴慧如回歸八點檔的重要場次，賴慧如表示，雖然沒有在《黃金歲月》的日子裡，但天天都還是到劇組報到，因為她還有民視綜藝節目的錄影，還有過年特別節目的彩排等等的，次數多到導演余蒨蒨都忍不住幫她準備茶杯，讓她串門子的時候還有茶可以喝，賴慧如也說「就像民視員工一樣，把打卡上班變成找導演喝一杯茶」，而且導演泡的茶太好喝了，讓她天天都想報到。而回歸被主持人小路虧說還買一送一喔，帶著肚中寶寶一起回歸，賴慧如笑說「八點檔就是一次就會中」，生育率超高的。

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▲賴慧如演《黃金歲月》擁高人氣，角色阿嬌深受觀眾喜歡。（圖／民視提供）
▲賴慧如演《黃金歲月》擁高人氣，角色阿嬌深受觀眾喜歡。（圖／民視提供）
拍攝現場剛好是美娟（陳美鳳飾演）打電話給阿嬌（賴慧如飾演），發現阿嬌身體不適暈倒，對話那頭的她跟淑滿（王彩樺飾演）著急地一起衝到賴慧如家探視。正式拍戲的時候，大家情緒相當緊張，甚至緊張感讓賴慧如一秒入戲，但拍攝完成後，大家一看到《娛樂超skr》來探班，賴慧如笑說大家好像自動被打開笑點開關，大家都不自覺想說笑話讓skr的觀眾聽，賴慧如進一步說「這樣也好，不然阿嬌回歸時都太慘忍了，一直哭哭啼啼的，怕觀眾會不習慣」。而賴慧如還模仿電話客服的聲音，逗樂現場，陳美鳳表示，大家的康樂股長阿嬌這一次回歸變成「哭戲擔當」，大家在後台也為了準備角色情緒，比較少逗趣的花絮影音，就請skr主持人小路跟阿甘多多進棚探班，帶點歡樂給大家。

▲《黃金歲月》賴慧如回歸，被主持人笑說買一送一，帶寶寶回歸。（圖／民視提供）
▲《黃金歲月》賴慧如回歸，被主持人笑說買一送一，帶寶寶回歸。（圖／民視提供）
特別的是，賴慧如表示，角色阿嬌得知有小孩的時候，跟她的心境一樣，就像有一個努力的目標，為了肚子的孩子努力一樣，她坦言，就像她現在在台北工作，女兒跟阿嬤也是她認真工作的動力，所以當王彩樺跟陳美鳳在病床前跟她談心，提到肚中的小孩時，眼淚忍不住潰堤，她直言跟兩位前輩對戲都太有感了，一個眼神交流就忍不住入戲，久久無法自已。而接下來《黃金歲月》劇情剛好是阿嬌逃到小鎮遇上彥良醫師（江俊翰飾演），因為肚中的胎兒流產而精神崩潰借住他的家中，賴慧如說江俊翰的戲很好，很期待角色阿嬌的發展。（編輯：楊穎軒）

▲賴慧如表示，看到陳美鳳（右一）跟王彩樺（中）眼淚就忍不住潰堤，相當入戲。（圖／民視提供）
▲賴慧如表示，看到陳美鳳（右一）跟王彩樺（中）眼淚就忍不住潰堤，相當入戲。（圖／民視提供）
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