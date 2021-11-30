COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

央行調控房價出殺招　專家籲：勿傷及自用需求

▲央行調控房價出殺招　專家籲：勿傷及自用需求。（圖／資料照片）
▲央行調控房價出殺招　專家籲：勿傷及自用需求。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-11-30 18:00:00

全球通膨風險驟升，熱錢加速流向房地產，國內自疫情趨緩後出現的「恐慌性買盤」，不僅掀起猛烈的漲價風暴，部分區域甚至出現炒房集團壟斷房源、業者與屋主坐地起價的失序行為。憂心房價失控，被視為遏止房價飆漲最後一張王牌的央行也開始反守為攻，一年內3度出手，從資金源頭進行調控。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一直默默在關注房市動態的央行，去年底至今已接連祭出3波房市信用管制，最新一波調控出台的時間點特別選在9月底，也就是被房地產業者視為年度最大檔期的928檔，相當具有針對性。央行總裁楊金龍自己也坦承，接連推出3波信用管制，目的就是要避免房市泡沫化，進一步引發系統性風險。

央行於9月24日召開的第三季理監事會議宣布，利率「連六凍」，但房市信用管制再加碼。包括新增自然人於特定地區(六都與新竹縣、市)第二戶購屋貸款不得有寬限期、購地貸款最高成數由6成5降為6成，同時也將工業區閒置土地抵押貸款的最高成數調降至5成，引起市場高度關注。

與此同時，央行還要求主要公股行庫帶頭，對於第二戶以上貸款採取差別利率，上述特定區域第二戶利率至少1.6%起跳、第三戶利率則調高至1.72%起，明顯較第一戶的1.31%高出許多，若以貸款1千萬元、分20年期償還的條件推估，民眾購買的第二屋，總利息支出將比第一戶多出33萬元。

專家解讀，造成近期房價飆漲的因素有很多，但最主要還是低利率環境，以及民眾對於全球通膨快速升溫的預期心理所導致。因此，央行除了祭出自然人買第二戶無寬限期的措施，也訂定第二戶以上貸款的「差別利率」，力圖透過滾動調整的方式提高資金取得困難度，逐步消弭熱錢短時間內湧入房市的副作用。

專家分析，為了解決高房價問題，政府相關部會去年著手研擬的「健全房地產市場方案」，包括實價登錄2.0與房地合一稅2.0都已在今年上路，但從效果與影響層面來看，央行逐步收緊的限貸措施才是最大「殺招」，且值得注意的是，央行這次出手已擴及一般市場，將對換屋民眾或收租置產族群造成影響。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，第二屋取消寬限期意在降低槓桿操作空間，明顯是針對投資客而來，但央行此舉也會影響到換屋族的資金調度，尤其是預計先買再賣的換屋民眾。在兩邊同時都要繳房貸，且第二屋既無寬限期、利率又較高的情況下，就可能會出現較重的財務壓力。

以第二屋房貸利率1.6%、貸款金額1000萬、還款期限20年來計算，若使用3年寬限期，前3年每個月只需繳付1萬3333元的利息，但在無寬限期的情況下，則一旦房子交屋，就必須立即面臨每月高達4萬8716元的應繳本息，大幅限縮民眾短期持有，或一次購買多戶的操作空間。

學者則認為，央行這三波信用管制都相當到位，但仍需留意「升息不是萬靈丹」，且政策調整利率牽一髮動全身，包括企業借款、消費性貸款都會受影響，就連一般想買房自住的首購族也會受波及。目前央行要求銀行調升第二戶貸款利率的做法，相較於全面升息，比較不會傷及無辜。

況且，台灣大部分購屋族都有貸款，房地產可以說與金融業綁在一起，加上構成這波房價上漲的因素相當複雜，不可能只靠單一政策就能達到效果，因此政府對於房市降溫政策不宜下猛藥，而應該多管齊下、漸進式調整，否則危及金融穩定，進一步衍生系統性風險，相信是所有人都不樂見的結局。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
53.63%46.37%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
50.8%49.2%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.38%59.62%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
52.34%47.66%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀