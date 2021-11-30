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保障外籍漁工人權！監委提四大方向：朝C188公約努力

▲國家人權委員會「外籍漁工人權專案報告發表會」於今（30）日舉行，王幼玲委員進行報告。（圖／翻攝自監察院轉播影片）
▲國家人權委員會「外籍漁工人權專案報告發表會」於今（30）日舉行，王幼玲委員進行報告。（圖／翻攝自監察院轉播影片）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-30 18:04:19

《四方報》報導，國家人權委員會推出「臺灣人權PLUS」系列活動，首場活動「外籍漁工人權專案報告發表會」於今（30）日舉行，探討台灣外籍漁工人權保障議題及改善方向。會中，王幼玲委員指出，監察院盤點過去歷年來調查的6件外籍漁工人權重大事件，統整出外籍漁工船上勞動條件的主要問題與困境，包括：一、超時工作、工時過長；二、薪資未足額給付；三、船居生活條件待改善；四、飲水與食物不足；五、海上停留時間過長，無法定期靠港與家人聯繫；六、境內與境外聘雇適用法令不同造成差別待遇。

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王幼玲委員指出，境外聘雇漁工尚未適用勞基法前，仍應建立符合人權標準的最低基準，不能讓勞動條件完全交由市場機制決定，同時應修改現行規定，拉近勞基法與C188公約規範落差。她建議，在工資方面，薪資應該參考基本工資調整機制，漸次提高，並落實工資「直接給付」原則；在工時方面，應輔導業主結合科技管理出勤紀錄，明確訂定工作時間，確保漁工獲得充分休息。

針對社會保險保障，王幼玲表示，由於境外聘雇漁工目前只有不低於100萬元的商業保險，保障不足，一但發生事故，雇主仍須面對漁工求償，因此建議應將其納入社會保險的保障。針對職災保護與補償部分，根據C188公約，只要長度24米以上的漁船，或通常在海上停留超過三天的船舶，漁船船東就應建立預防職業災害、工傷和職業病的方案。公約也規定，漁工應可獲得適當的醫療和符合國家法律的相應補償，這點她也希望行政院可以將其納入漁業人權行動方案中。

至於安全設備和基本訓練，C188公約規定，漁船船東須向船上漁工提供適當的個人防護衣和設備、保證漁工接受主管機關認可的基本安全培訓、保證漁工使用設備或參與相關作業前，對設備和使用方法有足夠且合理程度的了解熟悉。王幼玲委員表示，根據歐盟，漁業是職業安全風險最高的行業，而監察院調查時發現許多漁工都沒有足夠的防護衣，因此這點也須特別加強。

她也在報告末尾建議政府機關，要和民間團體多做溝通，彼此理解合作，在漁工人權保障政策上進行協商，共同完善漁工權益。

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